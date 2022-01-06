У Казахстані загинули десятки активістів внаслідок зіткнення з поліцією – ЗМІ

Кілька десятків військовослужбовців 6 січня вранці увійшли на головну площу Алмати

В Казахстані відбулися зіткнення між поліцією та демонстрантами, внаслідок чого десятки активістів в місті Алмати загинули. Про це пише Reuters.

Як повідомляють кореспонденти відомства з місця події, кілька десятків військовослужбовців 6 січня вранці увійшли на головну площу Алмати, де сотні людей третій день протестували проти влади. Зазначається також, що на майдан заїхала військова техніка.

За словами очевидців, під час наближення силовиків у бік протестувальників лунали постріли, але зараз ситуація набагато спокійніша.

Раніше стало відомо, що Путін вводить війська в Казахстан.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Удень 5 січня протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.