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    Економіка

    Росія закриє три чверті кінотеатрів

    Російські кінотеатри спорожніли, 70% із них доведеться закрити уже до кінця літа - Росія закриє три чверті кінотеатрів
    Російські кінотеатри спорожніли, 70% із них доведеться закрити уже до кінця літа
    фото: Pixabay

    Російський і радянський кіноконтент не може перекрити потреби галузі

    До 1 вересня в Росії закриються близько 70% кінотеатрів. Про це повідомляє кремлівське видання ТАСС із посиланням на дослідження від CloudPayments.

    Причиною є санкції, запроваджені проти Росії, після яких провідні світові кінокомпанії перестали співпрацювати із країною-агресором.

    Так, у березні-квітні попит на послуги кінотеатрів упав майже на 50% порівняно із початком року.

    Дещо покращили ситуацію російські кіноновинки та показ популярних в Росії радянських фільмів, але в цілому ситуація не покращується – у червні-липні рівень падіння російської кінопрокатної галузі все ще складав 34%.

    Щодо фінансової сторони, то кінотеатри в країні-агресорі у червні заробили на 43% менше, ніж за аналогічний місяць 2021 року.

    Експерти зазначають, що уже використані методи не дозволять врятувати галузь, сам лише російський контент не дозволить кінотеатрам утриматися на плаву.

    Тож до осені у Росії можуть закритися три із чотирьох існуючих нині кінотеатрів.

    Нагадаємо, що про масове закриття кінотеатрів у Росії стало відомо ще на початку червня.

    А у середні травня уряд РФ відмовив кінотеатрам у наданні субсидії у розмірі 6,5 млрд рублів для порятунку бізнесу.

    Додамо, що з початком російської збройної агресії проти України закордонні компанії Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal вирішили призупинити кінотеатральний прокат своїх релізів, а також тимчасово припинити свою діяльність у РФ.

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    Теги: росія кіно санкції війна #stoprussia
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    Росія закриє три чверті кінотеатрів