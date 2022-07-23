Росія закриє три чверті кінотеатрів

Російські кінотеатри спорожніли, 70% із них доведеться закрити уже до кінця літа

Російський і радянський кіноконтент не може перекрити потреби галузі

До 1 вересня в Росії закриються близько 70% кінотеатрів. Про це повідомляє кремлівське видання ТАСС із посиланням на дослідження від CloudPayments.

Причиною є санкції, запроваджені проти Росії, після яких провідні світові кінокомпанії перестали співпрацювати із країною-агресором.

Так, у березні-квітні попит на послуги кінотеатрів упав майже на 50% порівняно із початком року.

Дещо покращили ситуацію російські кіноновинки та показ популярних в Росії радянських фільмів, але в цілому ситуація не покращується – у червні-липні рівень падіння російської кінопрокатної галузі все ще складав 34%.

Щодо фінансової сторони, то кінотеатри в країні-агресорі у червні заробили на 43% менше, ніж за аналогічний місяць 2021 року.

Експерти зазначають, що уже використані методи не дозволять врятувати галузь, сам лише російський контент не дозволить кінотеатрам утриматися на плаву.

Тож до осені у Росії можуть закритися три із чотирьох існуючих нині кінотеатрів.

Нагадаємо, що про масове закриття кінотеатрів у Росії стало відомо ще на початку червня.

А у середні травня уряд РФ відмовив кінотеатрам у наданні субсидії у розмірі 6,5 млрд рублів для порятунку бізнесу.

Додамо, що з початком російської збройної агресії проти України закордонні компанії Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal вирішили призупинити кінотеатральний прокат своїх релізів, а також тимчасово припинити свою діяльність у РФ.