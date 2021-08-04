Тимановська полетіла до Австрії замість Польщі «з міркувань безпеки»

Тимановська повинна була сісти на рейс до Варшави, де уряд Польщі запропонував їй гуманітарну візу та надання притулку

Білоруська спортсменка Крістіна Тимановська вилетіла з Токіо до Австрії в середу, хоча спочатку планувала відправитися до Польщі. Про це повідомляє Reuters.

Тимановська повинна була сісти на рейс до Варшави, де уряд Польщі запропонував їй гуманітарну візу та надання притулку.

Замість цього вона вилетіла рейсом Austrian Airlines, який повинен приземлитися у Відні о 16:05 у середу. Представник білоруської громади, який контактував з Тимановською, сказав, що дипломати поміняли її рейс з міркувань безпеки.

Тимановська приїхала в аеропорт Токіо в супроводі поліції. Вона не стала спілкуватися з декількома десятками репортерів, які чекали на неї, і відразу пішла в VIP-зону в супроводі кількох офіційних осіб.

До слова, ще двоє білоруських спортсменів відмовилися повертатися на батьківщину.

Раніше цього тижня стало відомо, що білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку відсторонили від Олімпіади, подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Також легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому розповіла, з чого виник конфлікт.

Крістіна Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, бо не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. НОК Білорусі пояснив своє рішення «емоційно-психологічним станом» легкоатлетки.

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