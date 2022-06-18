Російська внутрішня політика: конкуренція за вкрадене

Спочатку роблять «політику» на війні, а тепер і на вкраденому

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В The Times вышла статья под названием «Соратники Путина борются за украденное украинское зерно». Речь идет о Кириенко и Володине, которые сражаются друг с другом за контроль над выгодной торговлей зерном в оккупированной Украине – в соответствии с отчетом разведки, которым располагает изданием.

Вот это «масштаб» политики. Нагреть бабло за счет откатов на сворованном у Украины. Понимаете? Вначале делают «политику» на войне, а теперь и на воровстве.

Издание напоминает о том, что Кириенко ездил Донбасс 6-8 июня, посетил порт Бердянск, а также Донецк и Луганск. Также он провел ротации в «ЛДНР» (в российской терминологии), заменив назначенцев на отдельных направлениях времен Суркова и Козака на свои креатуры.

Кроме того, Кириенко пытается консолидировать свои позиции в Москве, потеснив Володина и Медведева: «10 и 11 мая внезапно ушли в отставку ряд российских губернаторов, что свидетельствует о внутренней борьбе в Кремле. Володин теряет губернаторов и целые институты влияния, которые сейчас используются против него».

Нельзя утверждать, что это так и есть. Но якобы разница между Кириенко и Володиным заключается в том, что первый хочет сконцентрироваться на «перетравливании» уже оккупированного, а второй считает, что надо продолжать захватывать территории. Отсюда – Кириенко якобы делает ставку на шантаж заблокированным экспортом зерна в обмен на снятие санкций, а Володин – на показательные «приговоры» захваченным в плен украинским военным и гражданам других государств. Ну а Медведев, типа, тоже хочет вписаться в расклад.

Для Украины нет большой разницы между этими двумя подходами (если это так, как пишет издание) – в любой момент момент первый вариант может перейти во второй и наоборот. Это, скорее, показатель процессов внутри РФ и разницы тактических, но не стратегических подходов. Не способны они ни на что без темы Украины.

Джерело: блог Олесі Яхно

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