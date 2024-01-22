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Олеся Яхно Політтехнологиня

Що таке Соборність?

glavcom.ua
«Роки повномасштабного вторгнення Росії, думаю, додали розуміння того, що без соборності не може бути сильної та невразливої державності»
фото з відкритих джерел

Соборність – це сучасна держава, яка здійснить трансформацію від пострадянської до самодостатньої країни

Соборність як термін має багато визначень.

Одне з них, наприклад, таке: «морально-філософський і соціальний принцип, фундаментальними положеннями якого є

відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і загального, взаємне духовне збагачення і розвиток».

День соборності України теж пройшов багато етапів сприйняття та трактувань.

На сьогодні акт проголошення Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року – це не просто важлива дата з нашої історії 20 століття. І не просто подія, з якої можна і треба винести уроки на подальші періоди. Це й усвідомлення наших сьогоднішніх реалій в контексті важливості та розуміння нашої внутрішньої соборності. Франко колись писав про необхідність зростання (йшлося про менталітет) «Всеукраїнця», який би сприймав Україну як «єдину цілість».

Роки повномасштабного вторгнення Росії, думаю, додали розуміння того, що без соборності не може бути сильної та невразливої державності. Тому, якщо спробувати всеохоплююче сформулювати, то:

Соборність – це державність (не формальні ознаки, а реальні й дієві; наприклад, кордон).

Соборність – це усвідомлення самих себе, ідентичності (і внутрішньо, і ззовні). Хто ми, як бачимо свою державу, як нас сприймає світ.

Соборність – це громадянська позиція, укорінена на реальних процесах та у привʼязці до громадян, а не поточних індивідуальних інтересів.

Соборність – це дiєвi iнституцiï держави і суспільства (від армії, судів, державних структур – до партій, ЗМІ, громадських організації).

Соборність – це відповідальні еліти (не випадкові і орієнтовані на інстинкти окремих груп, а ті, які є професійними і мають бачення).

Соборність – це повага до пам’яті й бачення перспективи майбутнього.

Соборність – це коли капітал, суспільство, політичні еліти та ідея збереження і розвитку держави об’єднані.

Соборність – це коли регіональні відмінності не перетворюються в регіональний егоїзм, а навпаки є доповнюючими компонентами.

Соборність – це соціальна справедливість, не в сенсі зрівнялівки, а в сенсі гармонійності розвитку та суспільного блага.

Соборність – це сучасна держава, яка здійснить трансформацію від пострадянської до самодостатньої країни. Власне, у тому числі й через це триває війна Росії проти України. Проти того, щоб на пострадянському просторі, європейській частині Хартленду, була самодостатня і при цьому демократична країна.

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Джерело
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Теги: війна держава День Соборності

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