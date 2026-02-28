Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль – ЗМІ

На півночі Ізраїля пролунали сирени

Зранку 28 лютого 2026 року на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила запуск балістичних ракет з боку Ірану у відповідь на ранкові превентивні удари коаліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Izrael.

Мешканці північних регіонів Ізраїлю почули серію вибухів. Сирени охопили широку територію від Галілейського виступу до узбережжя Хайфи. За попередніми даними розвідки, Іран застосував балістичні ракети середньої дальності.

Ізраїльські військові стверджують, що багаторівнева система протиповітряної оборони (зокрема «Праща Давида» та «Стріла») працює у надзвичайному режимі.

Влада закликала громадян залишатися в захищених просторах щонайменше 10 хвилин після останнього звуку сирени.

Нагадаємо, Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці. В ізраїльських містах лунають сирени, а Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить масштабну повітряну операцію проти інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану.

До слова, вранці 28 лютого 2026 року влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об'єктах країни, здійснених збройними силами Ізраїлю за підтримки США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп виступив із заявою на тлі масованих авіаударів по Тегерану. Він назвав іранський режим «групою жахливих людей» і підтвердив, що метою спільної операції США та Ізраїлю є повне знищення ракетного потенціалу ісламської республіки. За словами глави Білого дому, терпіння Вашингтона вичерпане через відмову Тегерана від ядерних домовленостей та продовження розробки ракет великої дальності.