Мережі АЗС підняли вартість бензину та дизеля

Ціни на пальне зросли на 2 грн за добу

Подорожчання бензину і дизеля зафіксували після ескалації на Близькому Сході

На українських автозаправках за останню добу зафіксували зростання цін на пальне щонайменше на 1-2 гривні. Подорожчання відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на світові нафтові ринки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

За даними сайту, станом на 2 березня дизельне пальне та бензин А-95 подорожчали в середньому на одну гривню. Зокрема, літр бензину А-95 преміум зріс на 96 копійок і сягнув 67,64 грн/л. Звичайний А-95 подорожчав на 1,03 грн – до 62,87 грн/л. Дизельне пальне додало 1,09 грн і наразі коштує 62,69 грн/л.

скріншот: Мінфін

Офіційні середні показники станом на 3 березня ресурс поки не оприлюднив. Водночас автовласники у соцмережах повідомляють про підвищення цін і на автогаз. За їхніми даними, в окремих регіонах зростання склало до двох гривень за літр протягом однієї доби.

Зростання цін пов’язують із напруженням у регіоні Перської затоки та ризиками для постачання нафти через Ормузьку протоку. Понад 20% світового експорту нафти проходить через цей маршрут, і будь-які перебої миттєво впливають на котирування сировини.

