50 ракет та майже 300 дронів: Зеленський розповів про наслідки російського удару

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Президент підкреслив критичну необхідність посилення ППО системами
фото: ДСНС Київщини

Росія вчергове здійснила масований удар по енергетиці та житлових будинках

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі чергового масштабного обстрілу українських міст, що стався в ніч на 22 лютого 2026 року. Ворог застосував комбіновану тактику, випустивши ударні БпЛА та балістичні ракети, спрямованих на руйнування енергетичної системи та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За даними президента, ворог застосував майже 300 ударних дронів (переважно типу «шахед») та 50 ракет різних типів, значна частина яких – дефіцитна та небезпечна балістика.

Головною ціллю загарбників знову стала енергетика, проте постраждали також звичайні житлові будинки та об'єкти залізничної інфраструктури.

«Били по Києву та регіону, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. На жаль, у Фастівському районі від удару загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким. Вісім людей поранено, серед них одна дитина. Головна ціль удару – енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія свідомо обирає шлях ескалації замість дипломатії. Лише за останній тиждень агресор випустив по Україні:

  • Понад 1300 ударних дронів;
  • Більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб (КАБ);
  • 96 ракет різних типів (зокрема десятки балістичних).

Президент підкреслив критичну необхідність посилення ППО системами, здатними перехоплювати балістичні ракети. Він подякував партнерам, які допомагають із закупівлями ракет через механізм PURL та прямі постачання.

«Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю. Повітряна тривога в місті була оголошена о 03:56, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у бік Києва.

Теги: Володимир Зеленський війна ракетна атака безпілотник

