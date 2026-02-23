Головна Світ Політика
«Ваша країна дуже ризикує». Зеленський вперше з початку повномасштабної війни дав інтерв’ю ЗМІ Білорусі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
«Ваша країна дуже ризикує». Зеленський вперше з початку повномасштабної війни дав інтерв’ю ЗМІ Білорусі
Президент наголосив, що Білорусь дедалі глибше втягується в агресію РФ, що ставить під загрозу її суверенітет
фото: Офіс президента України

Глава держави закликав білорусів не ставати «інструментом у чужих руках» і пам’ятати про спільну історію та сусідство

Президент України Володимир Зеленський провів першу за чотири роки повномасштабного вторгнення зустріч із представниками білоруських медіа. Під час розмови глава держави надіслав пряме попередження білоруському суспільству та керівництву країни щодо наслідків співучасті в агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь дедалі глибше втягується в агресію РФ, що ставить під загрозу її суверенітет. Він попередив: участь у війні на боці агресора матиме невідворотні наслідки для майбутнього цілого народу.

При цьому глава держави зазначив, що Україна розрізняє білорусів і тих, хто віддає злочинні накази, проте нагадав, що ракети та війська заходили саме з території Білорусі.

«Лукашенко точно знає, що відбувається в Білорусі. Коли мені казав Лукашенко на початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо. То зараз на територіїх Блорусі з'явилася нова техніка, яка дозволяє вбивати наших людей, наше цивільне населення», – заявив Зеленський.

Також Зеленський закликав білорусів не ставати «інструментом у чужих руках» і пам’ятати про спільну історію та сусідство.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти Лукашенка. За словами глави держави, Україна буде працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект.

Зеленський зауважив, що в другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України — від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.

