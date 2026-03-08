Головна Країна Події в Україні
Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян
Ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль
фото: ДСНС Харківщини

Росіяни вночі прицільно атакували рятувальників ДСНС під час гасіння пожежі

У ніч на 8 березня російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, здійснивши цілеспрямовану атаку на рятувальників ДСНС у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворожий удар стався в селі Велика Бабка. Спочатку російські війська атакували безпілотниками житловий сектор, внаслідок чого спалахнула пожежа у приватному будинку. За попередніми даними, в результаті цього удару троє мирних жителів отримали поранення.

Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян фото 1
фото: ДСНС Харківщини

На виклик оперативно прибули вогнеборці ДСНС, щоб надати допомогу постраждалим та загасити вогонь. Проте, як тільки рятувальники розпочали роботу, ворог завдав повторного удару: безпілотник цілеспрямовано влучив у пожежний автомобіль.

Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян фото 2
фото: ДСНС Харківщини

На щастя, цього разу обійшлося без людських жертв серед особового складу – рятувальники встигли перейти в укриття до моменту влучання. Проте пожежна машина, яка була необхідною для ліквідації вогню та порятунку цивільних, знищена повністю.

Нагадаємо, 7 березня 2026 року, близько 01:35, російські окупаційні війська здійснили черговий цинічний напад на житловий квартал Харкова. Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, що призвело до масштабних руйнувань та численних жертв.

Харківщина ДСНС росія

