Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян
Росіяни вночі прицільно атакували рятувальників ДСНС під час гасіння пожежі
У ніч на 8 березня російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, здійснивши цілеспрямовану атаку на рятувальників ДСНС у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Ворожий удар стався в селі Велика Бабка. Спочатку російські війська атакували безпілотниками житловий сектор, внаслідок чого спалахнула пожежа у приватному будинку. За попередніми даними, в результаті цього удару троє мирних жителів отримали поранення.
На виклик оперативно прибули вогнеборці ДСНС, щоб надати допомогу постраждалим та загасити вогонь. Проте, як тільки рятувальники розпочали роботу, ворог завдав повторного удару: безпілотник цілеспрямовано влучив у пожежний автомобіль.
На щастя, цього разу обійшлося без людських жертв серед особового складу – рятувальники встигли перейти в укриття до моменту влучання. Проте пожежна машина, яка була необхідною для ліквідації вогню та порятунку цивільних, знищена повністю.
Нагадаємо, 7 березня 2026 року, близько 01:35, російські окупаційні війська здійснили черговий цинічний напад на житловий квартал Харкова. Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, що призвело до масштабних руйнувань та численних жертв.
Коментарі — 0