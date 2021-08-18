«Приватбанк» проти Коломойського, війна Кличку. Новини 18 серпня за хвилину
«Главком» зібрав головні новини за 18 серпня
Меру Києва Віталію Кличку можуть оголосити підозру та усунути з посади голови Київської міської держадміністрації. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
«ПриватБанк» у газеті «Голос України» повідомив про вручення ізраїльських позовів ексвласникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у справі Банку Дисконт.
Іноземців до України пускатимуть із підтвердженою однією дозою вакцини від коронавірусу – раніше потрібен був повний курс. Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.
У повторному конкурсі на посаду директора «Мистецького арсеналу» братимуть участь шість кандидатів.
Бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео.
#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021
Виконком Української асоціації футболу нарешті призначив головного тренера національної збірної. Наступником Андрія Шевченка став чемпіон світу з командою U-20 Олександр Петраков. Главком розповідає, що відомо про Олександра Петракова.
Бойовики на Донбасі 11 разів порушили «режим тиші», поранений український військовий.
Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.
Міністерство соціальної політики спростовує чутки щодо зміни порядку виплати пенсій з 1 вересня.
Україна направила до Гааги матеріали про незаконне переміщення в’язнів з Криму.
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