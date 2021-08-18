«Приватбанк» проти Коломойського, війна Кличку. Новини 18 серпня за хвилину

Мер Києва Віталій Кличко заявив про тиск на столичну владу

Мер Києва Віталій Кличко заявив про тиск на столичну владу

«Главком» зібрав головні новини за 18 серпня

Меру Києва Віталію Кличку можуть оголосити підозру та усунути з посади голови Київської міської держадміністрації. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

«ПриватБанк» у газеті «Голос України» повідомив про вручення ізраїльських позовів ексвласникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у справі Банку Дисконт.

Іноземців до України пускатимуть із підтвердженою однією дозою вакцини від коронавірусу – раніше потрібен був повний курс. Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.

У повторному конкурсі на посаду директора «Мистецького арсеналу» братимуть участь шість кандидатів.

Бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Виконком Української асоціації футболу нарешті призначив головного тренера національної збірної. Наступником Андрія Шевченка став чемпіон світу з командою U-20 Олександр Петраков. Главком розповідає, що відомо про Олександра Петракова.

Бойовики на Донбасі 11 разів порушили «режим тиші», поранений український військовий.

Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

Міністерство соціальної політики спростовує чутки щодо зміни порядку виплати пенсій з 1 вересня.

Україна направила до Гааги матеріали про незаконне переміщення в’язнів з Криму.

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