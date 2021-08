«Приватбанк» проти Коломойського, війна Кличку. Новини 18 серпня за хвилину

Меру Києва Віталію Кличку можуть оголосити підозру та усунути з посади голови Київської міської держадміністрації. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

«ПриватБанк» у газеті «Голос України» повідомив про вручення ізраїльських позовів ексвласникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у справі Банку Дисконт.

Іноземців до України пускатимуть із підтвердженою однією дозою вакцини від коронавірусу – раніше потрібен був повний курс. Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.

У повторному конкурсі на посаду директора «Мистецького арсеналу» братимуть участь шість кандидатів.

Бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2