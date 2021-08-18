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    «Приватбанк» проти Коломойського, війна Кличку. Новини 18 серпня за хвилину

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    Мер Києва Віталій Кличко заявив про тиск на столичну владу - «Приватбанк» проти Коломойського, війна Кличку. Новини 18 серпня за хвилину
    Мер Києва Віталій Кличко заявив про тиск на столичну владу
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    «Главком» зібрав головні новини за 18 серпня

    Меру Києва Віталію Кличку можуть оголосити підозру та усунути з посади голови Київської міської держадміністрації. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

    «ПриватБанк» у газеті «Голос України» повідомив про вручення ізраїльських позовів ексвласникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у справі Банку Дисконт.

    Іноземців до України пускатимуть із підтвердженою однією дозою вакцини від коронавірусу – раніше потрібен був повний курс. Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.

    У повторному конкурсі на посаду директора «Мистецького арсеналу» братимуть участь шість кандидатів.

    Бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео.

    Виконком Української асоціації футболу нарешті призначив головного тренера національної збірної. Наступником Андрія Шевченка став чемпіон світу з командою U-20 Олександр Петраков. Главком розповідає, що відомо про Олександра Петракова.

    Бойовики на Донбасі 11 разів порушили «режим тиші», поранений український військовий.

    Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

    Міністерство соціальної політики спростовує чутки щодо зміни порядку виплати пенсій з 1 вересня.

    Україна направила до Гааги матеріали про незаконне переміщення в’язнів з Криму.

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    Теги: Кабмін ЄС бойовики на Донбасі церква Геннадій Москаль криза Приватбанк Олександр Петраков
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    «Приватбанк» проти Коломойського, війна Кличку. Новини 18 серпня за хвилину