Як Росія відроджує ГУЛАГ. Хроніка останнього тижня

Росію поглинає божевілля

Знаєте яка головна тема весь цей тиждень була в російських телеефірах? Думаєте контрнаступ, війна? Так, але ні. Тому що дійсно головною темою було системне цькування будь-яких проявів на РФ незгоди з війною.

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Витягли відразу кілька історії. В одній побили якихось «учасників сво», в іншій жінка лаялася, щоб не плели маскувальні сітки для СВО на дитячому майданчику, в третьому дядько наїхав на підлітка з кепкою в літерах «Z».

До речі, якщо хтось хоче побачити справжнє цькування, то варто почитати, що пишуть згадуваній вище жінці. Вона висловилася в тому сенсі, що не готова міняти чоловіка на «Ладу-Каліну» в безумній війні Кремля. Погрожують згвалтувати її і її малолітніх дітей, порізати. Там такі глибини русской душі відкриваються, що Достоєвський ще пару романів написав би.

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А ще був штраф за висловлювлювання досить відомого персонажа, що тих, хто поперся воювати в Україну, треба прибити. Навіть витягли справу минулорічну, ще за березень, коли російський поліцай намагався засудити пенсіонера за «Слава Украіні!», але отримав штраф на покриття судових витрат протилежної сторони.

Всі справи по різним регіонам РФ. Навіть час різний. Учасники в більшості вже отримали судові вироки, штрафи. Але весь поточний тиждень на провідних російський ток-шоу їх мусолили. Вимагали переглянути і збільшити покарання. І в трьох випадках я вже бачила повідомлення, що почали перегляд справ.

До чого це я розказую? До того, що забудьте все, що ви знали про РФ останніх 20-30 років. І терміново читайте про сталінський СРСР. Тому що буквально за пару місяців вони відродять ГУЛАГ з усіма практиками НКВД. Все до того рухається.