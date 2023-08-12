Головна Думки вголос Ольга Лень
search button user button menu button
Ольга Лень Журналістка

Як Росія відроджує ГУЛАГ. Хроніка останнього тижня

glavcom.ua
Російське телебачення пропонує лише пропаганду
фото з відкритих джерел

Росію поглинає божевілля

Знаєте яка головна тема весь цей тиждень була в російських телеефірах? Думаєте контрнаступ, війна? Так, але ні. Тому що дійсно головною темою було системне цькування будь-яких проявів на РФ незгоди з війною.

Витягли відразу кілька історії. В одній побили якихось «учасників сво», в іншій жінка лаялася, щоб не плели маскувальні сітки для СВО на дитячому майданчику, в третьому дядько наїхав на підлітка з кепкою в літерах «Z».

До речі, якщо хтось хоче побачити справжнє цькування, то варто почитати, що пишуть згадуваній вище жінці. Вона висловилася в тому сенсі, що не готова міняти чоловіка на «Ладу-Каліну» в безумній війні Кремля. Погрожують згвалтувати її і її малолітніх дітей, порізати. Там такі глибини русской душі відкриваються, що Достоєвський ще пару романів написав би.

А ще був штраф за висловлювлювання досить відомого персонажа, що тих, хто поперся воювати в Україну, треба прибити. Навіть витягли справу минулорічну, ще за березень, коли російський поліцай намагався засудити пенсіонера за «Слава Украіні!», але отримав штраф на покриття судових витрат протилежної сторони.

Всі справи по різним регіонам РФ. Навіть час різний. Учасники в більшості вже отримали судові вироки, штрафи. Але весь поточний тиждень на провідних російський ток-шоу їх мусолили. Вимагали переглянути і збільшити покарання. І в трьох випадках я вже бачила повідомлення, що почали перегляд справ.

До чого це я розказую? До того, що забудьте все, що ви знали про РФ останніх 20-30 років. І терміново читайте про сталінський СРСР. Тому що буквально за пару місяців вони відродять ГУЛАГ з усіма практиками НКВД. Все до того рухається.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна прийшла й у ситу Москву
Війна поступово приходить у російські міста
30 липня, 17:17
Злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, не вимагають обов’язкового проведення судово-медичної експертизи
«У жодному з відомих випадків секс-насильства під час війни не вживалася контрацепція» Воєнні злочини
10 серпня, 15:26
Президент заявив, що Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна
Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО
12 липня, 13:38
Група компаній Adelon закупила 5 автомобілів швидкої допомоги, які практично є «реанімацією на колесах»
Понад 1 млн євро: бенефіціар групи компаній Adelon Дмитро Коваленко про допомогу українцям Благодійність
19 липня, 14:07
Ворог обстрілює позиції наших військ та мирні населені пункти
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
27 липня, 06:48
Держдеп США назвав головного військового союзника Росії
Держдеп США назвав головного військового союзника Росії
26 липня, 09:44
Путін збирається пересадити усіх чиновників на російські «Лади»
Путін збирається пересадити усіх чиновників на російські «Лади»
3 серпня, 17:08
Литва оцінює можливість провокацій з боку «Вагнера» як відносно невисоку, але повністю їх не виключає
Провокації «вагнерівців». Посол Латвії в НАТО зробив заяву
4 серпня, 08:39
Пошукова операція триває
Ракетна атака на Кривий Ріг: серед загиблих дитина (фото)
31 липня, 12:55

Ольга Лень

Як Росія відроджує ГУЛАГ. Хроніка останнього тижня
Як Росія відроджує ГУЛАГ. Хроніка останнього тижня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
33K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
19K
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
18K
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
18K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
17K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Сьогодні, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту