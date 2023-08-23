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Найстрашніше фото з символом України. Згадаймо закатованого Сергія Сову

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Найстрашніше фото з символом України. Згадаймо закатованого Сергія Сову
Рука закатованого українця в Ізюмі
фото з відкритих джерел

Сергій Сова захищав Україну від 2014 року

У День Державного прапора України згадуємо найстрашніше фото з жовто-блакитними кольорами, яке облетіло весь світ. Завдяки світлині руки з патріотичним браслетом родичі впізнали тіло загиблого воїна ЗСУ. Це – 36-річний боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова.

На місці масового захоронення у деокупованому Ізюмі 15 вересня 2022 року правоохоронці виявили 445 могил мирних мешканців. На кадрах, що показали правоохоронці, було видно руку із синьо-жовтим браслетом. 

Найстрашніше фото з символом України. Згадаймо закатованого Сергія Сову фото 1

Українці відреагували на жахливе зображення та почали публікувати графічну картинку із зображенням руки з патріотичною прикрасою та написом Genocide.

Українці публікували графічну картинку із зображенням руки з патріотичною прикрасою та написом «Genocide».
Українці публікували графічну картинку із зображенням руки з патріотичною прикрасою та написом «Genocide».
фото з відкритих джерел

Пізніше, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Це – 36-річний боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова. В українського захисника залишилась дружина та двоє маленьких дітей. 

Військовий Сергій Сова разом із родиною
Військовий Сергій Сова разом із родиною
фото Обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини
Найстрашніше фото з символом України. Згадаймо закатованого Сергія Сову фото 2

Сергій Сова сам вирішив піти на строкову службу у Повітряних силах України. У 2014 році його мобілізували в першу хвилю. Під час проведення АТО на сході країни він у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» захищав Піски, доставляв боєприпаси до Донецького аеропорту. Через рік він демобілізувався, проте потім знову вирушив на фронт на посаді старшого стрільця. За зразкову службу нагороджений численними нагородами.

Сергій мав звання кандидата в майстри спорту з боксу, він був чемпіоном України серед юніорів. У Нікополі у Сергія з дружиною була сімейна справа – вони професійно займалися дресируванням собак.

Найстрашніше фото з символом України. Згадаймо закатованого Сергія Сову фото 3

Нагадаємо, в Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. У нього, повідомив судмедексперт після візуального огляду, були зв’язані руки за спиною та відрізані геніталії.

Як повідомлялося, на околиці Ізюму виявили поховання майже з 500 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. 

Теги: росія війна прапор окупація деокупація

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