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Підпали військкоматів: зомбі виходять на вулиці

glavcom.ua
У Росії почастішали випадки, коли люди намагаються спалити військомати
фото з відкритих джерел

Путінська війна в Україні лише посилила душевні розлади росіян

В Росії дуже люблять смакувати кадри з роздачею повісток на вулицях українських міст та просувати таким чином наративи про «кадровий голод ЗСУ», «війну до останнього українця» й т.д.

Але те, що відбувається протягом останніх днів із військкоматами в самій РФ, взагалі не піддається якомусь раціональному поясненню. Усього з початку повномасштабної війни і до 27 липня установи міноборони, відповідальні за мобілізаційну та обліково-призовну роботу з «гарматним м’ясом», підпалювали 113 разів. Це ще можна було хоч якось пояснити бажанням уникнути відправки в Україну.

Але протягом останніх кількох днів почалося справжнє божевілля. Новий флешмоб вражає кількістю учасників, демонстративністю, контингентом паліїв та географією. Одне з fire show за допомогою «коктейлю Молотова» зафіксовано аж в Улан-Уде.

За короткий час таких випадків назбиралося близько двох десятків. Майже всі атаки були організовані за схожою і досить дивною схемою: людям телефонував нібито співробітник ФСБ, переконував взяти кредит і переказати йому гроші, потім наказував підпалити військкомат. 29 липня це трапилося в окупованій Феодосії з 51-річною жінкою; в Казані – з 62-річною; у Сєвєродвінську з 76-річним дідусем.

31 липня вже 23-річна дівчина намагалася підпалити військкомат знову в Казані; мешканка Калуги кинула «коктейль Молотова» в установу і погрожувала «висадити у повітря гранатою», 24-річну вчительку історії затримали за підпал в Россоші; два 80-річні пенсіонери влаштували пожежу у Подільську; у Санкт–Петербурзі 54-річний чоловік підпалив двері військкомату та протаранив на авто його ворота; жінка підпалила центр «збору гарматного м’яса» у Можайську; 21-річна студентка педагогічного коледжу зробила це в Омську; у Копейську підпал влаштувала 54-річна співробітниця заводу металоконструкцій; у Верхньоуральську 34-річна жінка. Подібні випадки фіксувалися в Каспійську, Ангінському, Сестрорецьку  та інших містах.

Пропаганда, навіть якось невпевнено (радше за звичкою), звинувачує в цьому «українські відповідні структури». Але нема де правди діти: у росіян, як виявилося, наглухо відбита здатність ставити під сумнів будь-що, що виходить від влади. Тим паче від ФСБ. Хоча зважаючи на те, що їм останні роки розповідають по телевізору, все зрозуміло: путінська війна в Україні лише посилила душевні розлади росіян. А тепер зомбі виходять на вулиці.

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Теги: росія війна військомат

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