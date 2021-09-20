Українська партія стала слугою Кремля
Команда Зеленського активно використовує російські «досягнення» для власних цілей
Законопроєкт про олігархів від Зеленського – косметично вдосконалені дії Кремля з «приборкання» Ходорковського, Гусинського, Березовського.
Команда Зеленського активно використовує російські «досягнення» для власних цілей. Навіть просування «Дії» – це підготовка до електронного голосування без візитів на дільниці для голосування. Фактично українська партія монопольної влади стала слугою Кремля.
Законопроєкт про олігархів від Зеленського – косметично вдосконалені дії Кремля з «приборкання» Ходорковського, Гусинського, Березовського. Спитайте у Google про долю цих людей, які у 90-х роках були господарями Росії.
Зараз фракція «Слуга народу» хоче пропихнути «антиолігархічний» законопроєкт, мета якого – позбавлення фінансування опозиції та встановлення контролю над телеканалами. Але «слуги» забули, що Україна – не Росія. Їх мізерний політичний досвід не подає сигналів тривоги, вони не бачать, що штовхають країну до прірви.
Час зупинити «слуг», які знахабніли.
Джерело: блог Євгена Магди