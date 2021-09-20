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    Думки вголос

    Українська партія стала слугою Кремля

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
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    Може&nbsp;&laquo;слуги&raquo; забули, що Україна &ndash; не Росія? - Українська партія стала слугою Кремля
    Може «слуги» забули, що Україна – не Росія?

    Команда Зеленського активно використовує російські «досягнення» для власних цілей

    Законопроєкт про олігархів від Зеленського – косметично вдосконалені дії Кремля з «приборкання» Ходорковського, Гусинського, Березовського.

    Команда Зеленського активно використовує російські «досягнення» для власних цілей. Навіть просування «Дії» – це підготовка до електронного голосування без візитів на дільниці для голосування. Фактично українська партія монопольної влади стала слугою Кремля.

    Законопроєкт про олігархів від Зеленського – косметично вдосконалені дії Кремля з «приборкання» Ходорковського, Гусинського, Березовського. Спитайте у Google про долю цих людей, які у 90-х роках були господарями Росії.

    Зараз фракція «Слуга народу» хоче пропихнути «антиолігархічний» законопроєкт, мета якого – позбавлення фінансування опозиції та встановлення контролю над телеканалами. Але «слуги» забули, що Україна – не Росія. Їх мізерний політичний досвід не подає сигналів тривоги, вони не бачать, що штовхають країну до прірви.

    Час зупинити «слуг», які знахабніли.

    Джерело: блог Євгена Магди

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія вибори Володимир Зеленський Україна партія Слуга народу
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    Українська партія стала слугою Кремля