Соратник Порошенка пояснив, навіщо Зеленському закон про олігархів

Синютка наголосив, що наміри президента нав’язати українцям авторитаризм отримають рішучий супротив і приречені на провал

Закон про олігархів потрібен Зеленському для узурпації влади, – Синютка

Закон про олігархів націлений на встановлення контролю над основними ЗМІ в руках Офісу Президента.

Про це заявив народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка.

«Сутність цього закону – це, по-перше, монополізація і концентрація влади в руках Зеленського і його офісу, а, по-друге, це є дуже рішучий наступ на свободу слова. І одна, і друга річ потрібна владі, для того щоб ще більше сконцентрувати в своїх руках владу, ще більше монополізувати важелі управління державою», – сказав опозиційний нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Він наголосив, що наміри президента нав’язати українцям авторитаризм отримають рішучий супротив і приречені на провал.

«Українці, які є по суті своїй демократичною нацією, це відчувають як ніхто інший. І тому сьогодні суспільство такий супротив чинить проти прийняття цього законопроекту», – додав нардеп.

Як повідомлялося, 4 опозиційні фракції розкритикували проект закону про олігархів. Вони переконані, що він призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів діючою владою.

Такого ж висновку дійшла уповноважена з прав людини Людмила Денісова, повідомивши про неконституційність цього закону.

Проект закону про олігархів розкритикувати також іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій. На їх переконання, він порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.