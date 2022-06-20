Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею

Білоруські прикордонники намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

У неділю 19 червня на територію Польщі з Білорусі намагався потрапити 21 нелегальний мігрант, серед яких зокрема громадяни Марокко, Сенегалу та Індії. Про це повідомляють польські прикордонники у Twitter.

W dn.19.06 na terytoriumpróbowało nielegalnie przedostać się z21 os.-m.in.ob.Maroka,Senegalu i Indii.

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach #PSGNarewka #PSGCzeremcha

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrolezauważyły 6 żołnierzy,którzy próbowali zrobić podkop pod barierą. pic.twitter.com/yL2yatfPtJ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2022

Всі вони намагалися незаконно перетнути кордон на ділянках прикордонної застави Наревка та Черемша.

Крім того, на ділянці Дубичі-Церківні польські патрулі помітили шістьох білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під нещодавно збудованим на боці Польщі парканом, а також підірвати шлагбаум.

Раніше секретар РНБО розказав, чи зможе Білорусь напасти на Україну.

Нагадаємо,10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.