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    Політика

    Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею

    На ділянці Дубичі-Церківні польські патрулі помітили шістьох білоруських військовослужбовців - Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею
    На ділянці Дубичі-Церківні польські патрулі помітили шістьох білоруських військовослужбовців
    фото: Польські прикордонники

    Білоруські прикордонники намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

    У неділю 19 червня на територію Польщі з Білорусі намагався потрапити 21 нелегальний мігрант, серед яких зокрема громадяни Марокко, Сенегалу та Індії. Про це повідомляють польські прикордонники у Twitter.

    Всі вони намагалися незаконно перетнути кордон на ділянках прикордонної застави Наревка та Черемша.

    Крім того, на ділянці Дубичі-Церківні польські патрулі помітили шістьох білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під нещодавно збудованим на боці Польщі парканом, а також підірвати шлагбаум.

    Раніше секретар РНБО розказав, чи зможе Білорусь напасти на Україну.

    Нагадаємо,10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

    А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

    Теги: прикордонники Білорусь росія окупанти РНБО війна Україна кордон окупація #stoprussia
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    Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею