Вчені з’ясували, як уникнути економічної катастрофи під час глобального потепління



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Глобальні температури вже підвищилися на понад один градус, що вимагає негайних заходів, - науковці

Обмеження зростання температури на два градуси за Цельсієм є найбільш економічно вигідним з точки зору витрат, - науковці

Вчені Постдамського інституту вивчення кліматичних змін у Німеччині і Колумбійського університету в США з'ясували, як можна істотно зменшити економічні витрати, які можуть принести кліматичні зміни та зусилля з їх запобігання. Баланс досяжний, якщо зростання температури буде на два градуси Цельсія, пише EurekAlert!.

Економічні витрати виникають під час заміни вугільних електростанцій на вітряні турбіни або сонячні батареї. Також неминучий збиток при повенях, засухах або ураганах, викликаних глобальним потеплінням.

Щоб уникнути глобальної катастрофи, слід скоротити викиди парникових газів. Але раніше вчені не з'ясовували, як зміна клімату впливає на економічне виробництво.

Фахівці зі США і Німеччини скористалися розробкою нобелівського лауреата з економіки Вільяма Нордхауса - динамічною інтегрованою моделлю економіки і клімату.

Експерти включили в неї результати останніх досліджень економічного збитку, який був викликаний кліматичними змінами.

Під час розрахунків вдалося з'ясувати, що обмеження зростання температури на два градуси за Цельсієм є найбільш економічно вигідним з точки зору витрат.

«Глобальні температури вже підвищилися на понад один градус, що вимагає негайних заходів», - зазначили дослідники.