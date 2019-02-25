Чому Юрій Тимошенко має зняти свою кандидатуру з виборів

Юрій Тимошенко

Юро, тобі жити в цій країні. Як і нам всім. Схаменися

Чесні вибори?

Юрій Тимошенко набирає 2.7 відсотки. Більше ніж Садовий.

Можна звичайно все спихнути на 20 відсотків прихильників Юлії Тимошенко, які не розібрались і поставили «галочку» навпроти схожого прізвища, але давайте прямо, цих людей тупо обманули.

А з усіх інших роблять баранів, які мають все це покірно споглядати.

Адже все ніби по закону. Демократія. Юрій Тимошенко має право балотуватись.

Ні — не має. Якщо він не підтримує Юлію Тимошенко, - це його право, може не голосувати за неї чи агітувати проти. Але брати гроші (на заставу) і йти кандидатом у президенти щоб своїм прізвищем красти голоси тих, хто щиро підтримує Юлію Тимошенко — це не демократія.

Юра, зніми свою кандидатуру, дай українцям зробити свій власний вибір.

Не важливо хто буде наступним президентом, важливо щоб ми, як народ, як спільнота обрали власну владу. ОБРАЛИ! І несли як суспільство спільну відповідальність за цей вибір.

Якщо ж ні, якщо куплять, фальсифікують, обманом «впарють» нам Президента України — це породить лише ненависть і розкол.

Юро, тобі жити в цій країні. Як і нам всім. Схаменися.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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