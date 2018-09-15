Отруєння Скрипалів: чому Кремль вирішив зайнятися клоунадою

Головний піар-рецепт Кремля: на кожен наратив створювати свій контрнарратив.

Мовою оригіналу

Когда английская полиция опубликовала фотографии и имена Александра Петрова и Руслана Боширова — двух людей, подозреваемых ею в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, российское общество разделилось: одни считали, что Петров и Боширов теперь скоро станут новыми депутатами Госдумы вместе с Андреем Луговым, другие — что мы никогда о них не услышим.

Дмитрий Гудков, кажется, первым написал о том, что России ничего не стоит развеять все подозрения: для этого Петрову и Боширову нужно просто немедленно выйти в свет и объяснить, что они не виноваты и все это — результат каких-то ужасных совпадений.

Видимо, блог Гудкова задел Кремль не по-детски, потому что Петров и Боширов объявились, и не где-нибудь, а на канале RT — том самом, испанская редакция которого брала интервью у «испанского диспетчера Карлоса» после сбитого малайзийского «Боинга».

Петрову и Боширову надо было объяснить очень сложную вещь. Напомню, что Петров и Боширов — два состоятельных бизнесмена, согласно документам, которые они подавали на визу, у них на счетах серьезные средства — прилетели в Лондон и поселились в отеле, где номер стоит 48 фунтов (то есть по лондонским меркам в полуночлежке).

Дальнейшее их расписание было таково. Они прилетели в Гатвик в пятницу, 2 марта, в 3 часа дня, поехали на ж/д вокзал Ватерлоо (в 6–7 часов вечера) и после этого — в отель.

На следующий день в 11 утра они поехали в Солсбери, приехали туда в 2.25, провели там ровно 1 час 45 минут и уехали поездом в 4.10 (англичане полагают, что это была разведка).

На следующий день они снова поехали в Солсбери (на этот раз они покинули отель в 8 утра), снова провели там немного времени, вернулись в Лондон в 4.45 и уже в 6.30 сели в метро, чтобы ехать в аэропорт. При этом у них было два билета: на рейс вечером 4 марта и на утренний рейс 5 марта. Они улетели пораньше.

Получалась удивительная картина. Двое взрослых состоятельных мужчин приехали в Лондон и все 48 часов своего пребывания потратили на две тяжелые поездки в Солсбери. Дорога в Солсбери занимает на поезде не менее полутора часов в одну сторону. А в самом Солсбери они при этом провели куда меньше времени, чем в дороге.

У каждого разумного человека, естественно, возникает вопрос: а что им там, в Солсбери, было медом намазано? А если им так хотелось посмотреть на собор в Солсбери, почему в Солсбери же и не остановиться?

На это Петров и Боширов ответили так: оказывается, они ездили в Солсбери посетить собор, но первый раз промокли, замерзли и уехали — погода в этот день была совершенно ужасная. А на второй день они приехали, чтобы снова посетить собор. Но снова промокли и снова быстро уехали.

«Друзья нам давно советовали посетить прекрасный туристический город Солсбери — там есть знаменитый собор, Солсберецкий (sic!) собор, он знаменит во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым, он знаменит своими часами, самыми первыми, которые были изобретены в мире и которые до сих пор идут», — объясняли герои цель своей поездки Маргарите Симоньян хорошо заученными фразами из «Википедии».

И вообще они хотели в Стоунхендж, но из-за плохой погоды не доехали.

«Когда вы прилетели в Британию, у вас был с собой «Новичок»?» — строго спрашивала Симоньян. «Нет, это вообще бред!» — отвечали «интервьюируемые».

На резонный вопрос: «А что вообще объединяет вас двоих?» — даже возмутились: «Давайте не будем лезть в личную жизнь! Мы пришли сюда за защитой, а получается допрос».

После этого герои программы перешли в наступление. Оказывается, это они жертвы. Их жизнь превратилась в кошмар. Они не знают, что делать. Они боятся за свою жизнь. За жизнь своих близких. (Ну да, наверное, английская разведка уже изыскивает способ, как отравить «Новичком» этих самых близких.)

Зачем Кремль пошел на эту клоунаду?

Очень просто.

Это главный пиар-рецепт Кремля: на каждый нарратив создавать свой контрнарратив.

Согласно этому контрнарративу, это Россия постоянно является жертвой. А все ее враги являются агрессорами. Это они убивают Литвиненко, травят ядом Скрипалей, чтобы нагадить России, и распыляют газ в Сирии. Это же украинцы сбили малайзийский «Боинг». Если Россию обвиняют в крушении «Боинга», то новость на RT подается так: «Расследователи делают выводы до окончания расследования — русский представитель в ОБСЕ». Если выкатывают новые улики, то сообщается: «Россия не может принять «необоснованные заключения» о падении MH17 — представитель России в ООН».

Если кто-то говорит про российского оленя, что он олень, то кремлевской пропаганде всегда важно процитировать какого-нибудь «эксперта», убеждающего, что это лошадь. Не важно, насколько заявление правдоподобно. Главное, что оно как пиар-повод существует. Если оно существует, государственное телевидение и RT могут с важной миной обсуждать его как «версию событий».

Тот факт, что благодаря этим заявлениям на Западе нас давно уже воспринимают как патологических лжецов, пропагандистов не волнует. Ведь без этих заявлений у них не будет работы. Представляете, какие рейтинги будут у этого интервью RT? Уж на этот раз его все процитируют!

К тому же такого рода заявления служат лакмусовой бумажкой: веришь, что лошадь — это олень, значит, свой. Не веришь — значит, продался Госдепу. Тебя надо вызвать на дуэль и размазать печенку по асфальту.

«Мы в таких непонятках, что нам делать, когда жизнь полностью перевернулась», — говорили в интервью Петров и Боширов, и на этот раз, вероятно, совершенно искренне. В самом деле, прежней жизни Петрова и Боширова пришел конец. Разъезжать по Европе, как раньше, они явно не смогут, а что делать? Куда идти?

Очевидно, в Госдуму.

Джерело: Новая Газета

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»