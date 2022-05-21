«Рамштайн-2»: наступного тижня понад 40 країн знову зберуться заради України

Міністри оборони понад 40 країн зберуться 23 травня, щоб обговорити допомогу Україні задля протистояння Росії

У Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 23 травня відбудеться друга зустріч консультативної групи з оборони України за участю понад 40 країн. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 20 травня.

За його словами, глава відомства Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про новий саміт під час телефонної розмови.

«Друга зустріч контактної групи з оборони України відбудеться у понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар приєднається з Пентагону», – розповів Кірбі й додав, що повний список учасників та інші подробиці щодо саміту будуть надані вранці 23 травня.

Представник Міноборони США додав, що країни зберуться разом, як це було в «Рамштайні» минулого місяця, аби надати Україні допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона відбуватиметься у майбутньому.

Своєю чергою Резніков уточнив, що в ході «Рамштайну-2» буде проаналізовано подальші потреби ЗСУ.

«Була ще одна розмова з нашим другом главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили поточні зусилля української армії щодо відбиття збройної агресії Росії. Ми також обговорили майбутню онлайн-зустріч «Рамштайн-2», де ми оцінимо потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минула зустріч країн на авіабазі «Рамштайн» відбулася 26 квітня. Її метою було узгодження військової допомоги для України у протистоянні з Росією.

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