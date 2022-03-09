Закупівлі бронежилетів. Як влада готувалась до війни

Після Перемоги варто будувати нормальну систему пріоритетів для держави

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В последнее время часто слышал о попытках купить качественный бронежилет не за все деньги мира. Ну и решил посмотреть в «Прозорро» а почем же брали наши госы.

Оказалось самые дорогие были у СБУ по 38 тысяч и ДБР по 31 тысяче (это из тех закупок что больше миллиона, мелочевку не разбирал).

Спецификацию самого дорогого броника выложил по ссылке, пусть спецы смотрят насколько адекватен прайс – я судить не берусь.

А заодно и пофиксил динамику закупок броников вообще.

Минобороны прекратило заказы в 2019 году, когда ДБР обложило криминалом военных и их любимого монополиста за плохое качество броников «Корсар» четвертого класса защиты. Которые к тому же за два года выросли в цене с 7300 до 8800 грн.

А после этого чехарда в Минобороны привела к тому, что накануне войны министр Резников сказал – нам тупо нужно броников для 400 тысяч бойцов, а имеющихся производственных мощностей в стране хватит только на 10% требуемого.

И выпросить нужного на Западе уже тупо никто не успел, ибо в Украине мало кто поверил Байдену с его анонсом нападения Роисси.

В общем я к чему. Когда победим – надо будет выстроить нормальную шкалу приоритетов для государства.

Джерело: блог Юрія Ніколова

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