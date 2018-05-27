Фінал Ліги чемпіонів: Київ довів, що наше суспільство є близьким до Європи

Фанати «Ліверпуля»

Інцидентів і подій було менше, ніж було б у більшості європейських міст

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Извините, что без драки и скандала, но об этом нельзя не сказать. Десятки тысяч европейских болельщиков приехали в Киев, и что же произошло? А ничего, они посмотрели финал Лиги чемпионов и полетели домой.

Они увидели цветущий в мае европейский город, которые чисто убран и опрятен. Где на каждом углу тысячи отличного уровня кафе и ресторанов, на любой вкус и кошелек. Где люди приветливы и многие на английском языке дружелюбно встречают гостей и помогают, и даже единственного до беспамятства напившегося норвежца добрый киевлянин подобрал на улице и дотащил на ночь к себе в квартиру. Где пока нет столько гостиниц, чтобы одновременно принять дополнительно вне сезонной загрузки 50 тысяч человек, но желающие могли разместиться без проблем в ближайших городах.

Инцидентов и происшествий было меньше, чем было бы в большинстве европейских городов, например, в той же Италии или Испании. Единичные кражи, все абсолютно безопасно, никаких столкновений. Самое важное - это сами украинцы - я видел, что киевляне также радушно принимают болельщиков как принимают болельщиков в дни финалов в других европейских городах. Самые главные мои впечатления от Лиги чемпионов - это мои земляки-киевляне.

Киев наглядно показал, что наше общество очень близко к Европе, и значит государство и вся его инфраструктура будут подтягиваться вслед. И как же жалко сейчас смотрятся потуги российских СМИ и их филиалов в Украине, которые так пытались найти какие-то пятна на нашем празднике - а не вышло.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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