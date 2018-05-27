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    У ФФУ спростували інформацію про перепродаж квитків на фінал Ліги чемпіонів

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    Квиток з фіналу Ліги чемпіонів - У ФФУ спростували інформацію про перепродаж квитків на фінал Ліги чемпіонів
    Квиток з фіналу Ліги чемпіонів

    Це вже був не перший квитковий скандал

    26 травня у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про те, що Федерація футболу України начебто реалізує свою квоту квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА через спекулянтів, і ці квитки начебто належали до «дитячої квоти».

    У ФФУ на офіційному сайті організації спростували неправдиву інформацію про квитки.

    «Офіційно повідомляємо, що згідно з умовами співпраці з УЄФА квитки, що були виділені Україні, розповсюджувалися виключно серед заявок представників футбольної спільноти. Відповідно до погоджених правил квоти дитячих квитків передбачено не було», - йдеться у заяві.

    Нагадаємо, що Порошенко назвав наступні цілі України після фіналу Ліги чемпіонів.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ ФФУ Ліга чемпіонів скандал
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