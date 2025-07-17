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Втрати ворога станом на 17 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 17 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22996 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 17 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 липня втратила:

  • особового складу – близько 1038650 (+1190) осіб;
  • танків – 11029 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 22996 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30438 (+43) од;
  • РСЗВ – 1440 (+0) од;
  • засоби ППО – 1197 (+1) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250);
  • крилаті ракети – 3491 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55383 (+154) од;
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 17 липня
Втрати окупантів станом на ранок 17 липня
Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1240-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна втрати

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