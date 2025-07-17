Втрати ворога станом на 17 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 17 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 липня втратила:
- особового складу – близько 1038650 (+1190) осіб;
- танків – 11029 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 22996 (+1) од;
- артилерійських систем – 30438 (+43) од;
- РСЗВ – 1440 (+0) од;
- засоби ППО – 1197 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250);
- крилаті ракети – 3491 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55383 (+154) од;
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Нагадаємо, триває 1240-й день повномасштабної війни в Україні.