На журналіста, який посварився із Зеленським, завели справу

Під час президента Бутусов висловив недовіру Зеленському та звинуватив його у брехні

Кримінальне провадження проти журналіста почали через відео з пострілами з гаубиці, яке він виклав у мережі

Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив, що на нього завели справу та звинуватили у підготовці війни, про це журналіст написав на власній сторінці у Facebook.

«Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав», – написав Бутусов.

Він наголосив, що на думку президента саме він оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті українських воїнів.

«Як привід – постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав що це було давно. А все тому, що я задав питання чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка – і почули, що російський агент Руслан Демченко – корисний керівник, хоч і очолює усі розвід служби України всупереч закону про люстрацію. Влада підозрює, що я кудись із гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну!», – зауважив журналіст.

Бутусов не розуміє, чому його порівнюють із терористами та сказав, що не збирається втікати, а залишиться в Україні та захищатиме своє ім’я.

«Все що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського – чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи якими Офіс намагається мене закрити – це системна брехня в інтересах нашого ворога», – завершив він.

Нагадаємо, раніше Юрій Бутусов заявив, що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас. Однак журналіста зупинила повага до статусу президента.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: «Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами».

Також Зеленський заявив, що РНБО запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова.

Журналіст, який був серед акредитованих на заході, у відповідь звинуватив Зеленського в брехні. За словами Бутусова, Зеленський сказав усе це, «щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка».

«Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна», – заявив Бутусов.

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