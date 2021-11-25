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    Думки вголос

    Чому Зеленський та Єрмак бояться коментувати «Вагнергейт»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Зеленський продовжує мовчати і не коментує провал спецоперації щодо &laquo;вагнерівців&raquo; - Чому Зеленський та Єрмак бояться коментувати «Вагнергейт»
    Зеленський продовжує мовчати і не коментує провал спецоперації щодо «вагнерівців»

    Зеленський та Єрмак не хочуть розкрити свою причетність до злочину?

    Мовою оригіналу

    Президент Зеленский и глава офиса Андрей Ермак отказались прийти по приглашению Общественного телевидения на Первый национальный телеканал, чтобы объяснить обвинения в предательстве и наличии российских «кротов» в офисе президента, озвученные в их адрес экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой: .

    Об этом в понедельник заявила ведущая ток-шоу Мирослава Барчук в эфире программы «Зворотній відлік». Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал Украина, куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха. А вот я для дискуссии с властью хожу туда, где меня приглашают по Вагнергейту, и конечно, пришел на Общественное телевидение, которое финансируем мы, налогоплательщики. Однако на Общественное ТВ власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов. Слуги народа направили на Зворотній відлік представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ДБР, либо членов ТСК ВР, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могу отвечать даже за отчет! Поведение власти Зеленского-Ермака становится все более все более трусливым. Они боятся любого честного диалога, потому что после потоков лжи, которые они извергали 15 месяцев о Вагнергейте, теперь любое слово работает против них.

    Зеленский продолжает молчать о предательстве и не комментирует провал спецоперации по захвату «вагнеровцев». Спустя 5 суток ни один государственный руководитель ОП, СБУ, ГПУ, ДБР не ответил на обвинения Василия Бурбы. Комментируют только наемные блогеры офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом.

    Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления, и потому избегают любого диалога на любой площадке. Просто позор.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ СБУ Володимир Зеленський Андрій Єрмак вагнергейт
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    Чому Зеленський та Єрмак бояться коментувати «Вагнергейт»