Однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб (відео)

Останнім часом звинувачення Єрмака у роботі на російські спецслужби лунають все частіше

На думку Юрія Швеця, про це свідчать зв’язки Єрмака та його діяльність на посаді очільника Офісу президента

Андрій Єрмак має тісні зв’язки із російською агентурою та спецслужбами, тому його і близько не можна було підпускати до посади керівника Офісу президента. Таку думку на своєму Youtube-каналі висловив російсько-американський публіцист, колишній радянський розвідник українського походження Юрій Швець.

Публіцист повідомив, що вивчив біографію Андрія Єрмака, ще коли його ім’я вперше з’явилося у ЗМІ, та дійшов висновку, що знання та досвід Єрмака абсолютно не відповідають його поточній посаді.

Також Юрій Швець тоді дізнався, що бізнес-партнер Єрмака Імануілов має тісні зв’язки зі спільнотою гірських євреїв, зокрема, російськими міліардерами Годом Нісановим та Зарахом Ілієвим. Вони, в свою чергу, виступали «фасадом» у деяких фінансових оборудках, представляючи інтереси самого Володимира Путіна.

На думку публіциста, дотичність Андрія Єрмака до цього кола людей безумовно свідчить про його співробітництво із російськими спецслужбами.

Колишній радянський розвідник додав, що подальше вивчення діяльності Єрмака на посаді голови Офісу президента підтвердила його підозри щодо співробітництва цієї людини із російською розвідкою, оскільки це саме він домовлявся із адміністрацією попереднього очільника США Дональда Трампа про відкриття в Україні кримінальної справи щодо діяльності сина головного конкурента Трампа на президентських виборах Джозефа Байдена, а головними інтересантами відкриття такої справи були Путін і Трамп.

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Таємнича поїздка президента Зеленського до Оману у січні 2020 року також здається Швецю спецоперацією російських спецслужб. Там, за інформацією публіциста, Зеленський зустрівся із російським політиком та керівником органів держбезпеки Миколою Патрушевим. Організатором поїздки також був Андрій Єрмак разом із Віктором Медведчуком.

Наостанок Юрій Швець висловив нерозуміння того факту, що Зеленський не хоче позбутися Єрмака та наголосив на необхідності «очистити Банкову від російської агентури» заради безпеки країни.

«Шо робити? Ну потрібно було би відкласти усі ці політичні розборки, суперечки та вирішити питання із зовнішньою небезпекою. Але я не уявляю собі, яким чином може протистояти агресору країна, у якій на вищих, вирішальних напрямках – я маю на увазі Єрмака і Демченка, який контролює спецслужби України (Руслан Демченко – глава комітету з питань розвідки при президенті – «Главком») – перебуває російська агентура. Це неможливо. Просто неможливо», – підсумував Юрій Швець.

Раніше журналіст-розслідувач англійського видання Bellingcat Христо Грозев розповів, як його «кинув» Єрмак.

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