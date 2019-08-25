Неосвічена більшість бере гору над інтелектуальною меншістю - це добром не закінчиться

Вівці мої, вівці...

Коли неосвічена більшість бере гору над інтелектуальною меншістю, це ніколи добром не завершується. Бо щоб такій більшості втриматися при владі, треба вдаватися до багатьох неконституційних кроків, ламати закони, переписувати їх під себе, затикати роти опозиції та «недорогеньким», які дуже швидко перетворилися на «тупих овець».

А «тупим вівцям» досить знати своє місце в кошарі і коли варто казати «ме-е-е!», а коли стулити писок і ввічливо кліпати вдячними очками. «Тупі вівці» не повинні обговорювати всенародних депутатів, бо вони вівці, а депутати – чабани. Не має значення, хто, кого і як обізвав. Головне, як чабан голосує.

Хамство Бужанскава гаряче підтримали його спільнояйцеві блогери. Вони ще й додали жару, виправдовуючи свого друга і стверджуючи, що такі да – журналісти «Нашего Врємєні» тупі вівці. Бо самі ж провокують депутатів. А цього робити не можна.

Підозрюю, що чекають на нас ще цікавіші сцени. Публіка, яка зібралася в Раді, готова буде за помахом інструмента, яким в СН грають на роялі, скасувати закон про мову, засудити УПА, ОУН і Дивізію «Галичина», перевернути прапор і удосконалити герб серпом та молотом з обов'язковими снопами.

Гряде влада хама.

Саме про це й писав російський письменник, українець родом, Дмитро Мережковський у 1906 році, опублікувавши статтю «Грядущий хам». Тоді його стаття викликала обурення в колах літераторів. Аякже! Усі ж вони вірили в соціалізм, хоч і без Бога, але з «чєлавєчєскім ліцом». Однак соціалізм не буває з людським обличчям. Крізь його машкару завше проступає диявол. Це й передбачив інший російський письменник, Алєксандр Блок, зображуючи проводиря революційних мас: «В белом венчике из роз, Впереди Исус Христос»: в Апокаліпсі в білому віночку зображено Антихриста, а не Христа. Бо Христос, якщо який вінець і мав, то лише терновий.

Врешті-решт ті, що накинулися на Мережковського, через кілька років прозріли, коли їм, «тупим вівцям», позатикали роти, а потім взагалі знищили.

Хам, який гряде нині, – це той самий неотесаний бовдур, який прийшов до влади після октябрської революції. Бо вся ця голота з головами, набитими трачинням, має одну важливу для чабанів властивість: вона буде слухняно виконувати будь-які їхні команди. В силу своєї тупості заглиблюватися в їхній сенс і доцільність не стане. Бо навіщо їй думати? За неї вже встигли подумати.

Цікаво, що новітній Антихрист явився народові саме в образі учителя, а не чабана, як у вірші Павла Тичини. Тепер народові вирішили підсунути інтелігента. Головний чабан йшов до влади, граючи роль свого пацана, чувака з народу, простого вчителя і доброго чарівника, який проти буржуїв. І не лише проти буржуїв, а ще й проти корупціонерів. І коли він на телекамери спочатку сипле громи й блискавки на різних лушпайок, з ефектом звільняє у бурштиновій справі аж... лісника.

«Тупі вівці» не розуміють, що неможливо одним порухом руки когось звільнити. А тому з усіх керівників митниць і начальників поліції, яких на телекамеру звільнив комік, насправді звільнився лише керівник Львівської митниці. І все.

Щойно тепер у СН замислилися над тим, що пора міняти закони, за якими можна звільняти держслужбовців. Виходить, що спочатку звучить великий пук, а потім тільки вмикається логіка.

– Оцей покаже! – тішилися тоді ще не «тупі вівці» і з новим завзяттям накидалися на баригу, вигадуючи таке, що й на голову не налазить. Зате близьке й зрозуміле народові.

Сліпий траст, офшори і бізнес у Росії у виконанні бариги – було незаперечним злом, про це волали сайти, про це потрясали повітря на телеканалах. Але сліпий траст у виконанні генерального директора 1+1 – це добре, офшори і бізнес в Росії нашого коміка – це теж добре.

Нова влада за сто днів відмовилася від більшості своїх обіцянок і те, в чому вона звинувачувала попередню владу, раптом виявилося не таким уже й поганим. Ба більше! Виявилося просто чудовим. І Свинарчук нікому вже не заважає. І «Роттердам» уже тепер не той, що колись при баризі...

Тоді він був кака, і полум’яний Олесь Доній гучно звинувачував баригу, який на цій схемі шалено розбагатів, перебуваючи у змові з Путіним. А тепер «Роттердам» цяця. Бариги нема, тепер будемо багатіти ми.

Але в країні, чиїм президентом став комік, усе робиться комічним. Можна тільки іржати зо сміху, читаючи глибокодумний висновки детективів НАБУ і САП про те, що вони не знайшли документального підтвердження, що вугілля в Україну за формулою «Роттердам» потрапляло морем з... Роттердама!

Коли гряде хам, то не чекайте від нього милості. Не чекайте справедливості й правди. Чекайте режиму, який уже давно вкоренився в Росії.

Хочете блокувати трибуну? То погляньте, вівці, на місця, які вам виділили чабани. Ви в оточенні їхніх сторожових псів. Вам просто не дадуть підійти без дозволу до трибуни. Вам судилося сидіти крячкою на гальорці і свистати або тупотіти ногами.

А закон про майдани, мітинги, народні віча й таке інше вже тихо жевріє у світлих головах хамів. Бо влада хамів над вівцями може триматися лише на багнетах, а не на законах.

Джерело: Zbruc

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