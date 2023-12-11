В Одесі під автівку артиста театру невідомі заклали вибухівку

Під час огляду під транспортним засобом правоохоронці виявили пакет, в якому був саморобний піротехнічний засіб

Вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, слідчі вилучили його та направили на експертизу

В Одесі під автівку артиста театру заклали вибухівку з таймером. Про це повідомила пресслужба регіонального главку Національної поліції.

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Як зазначається подія сталася у Пересипському районі міста. Зокрема, вчора, 10 грудня, до правоохоронних органів звернувся містянин, який повідомив, що знайшов під власним авто підозрілий предмет. Автівка чоловіка була припаркована в одному з дворів на вулиці Академіка Сахарова.

Зазначається, що на місце події прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Під час огляду під транспортним засобом правоохоронці виявили пакет, в якому знаходився саморобний піротехнічний засіб з дистанційним засобом приведення в дію.

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Вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, слідчі вилучили його та направили на експертизу.

За даним фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також мотивів злочину.

Водночас у соціальних мережах з’явилась інформація про те, що потерпілий – нібито артист Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного.

«На Сахарова артист Музкомедії після сварки з мужиком своєї колеги виявив під своєю машиною запальний вибуховий пристрій із таймером», – повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

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Цей ресурс також оприлюднив відео, яке, ймовірно, зробили сусіди чоловіка. На ньому зафіксовано, як у дворі поруч з житловою багатоповерхівкою працюють співробітники правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що в Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці.