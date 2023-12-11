Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі під автівку артиста театру невідомі заклали вибухівку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі під автівку артиста театру невідомі заклали вибухівку
Під час огляду під транспортним засобом правоохоронці виявили пакет, в якому був саморобний піротехнічний засіб
фото ілюстративне

Вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, слідчі вилучили його та направили на експертизу

В Одесі під автівку артиста театру заклали вибухівку з таймером. Про це повідомила пресслужба регіонального главку Національної поліції.

Як зазначається подія сталася у Пересипському районі міста. Зокрема, вчора, 10 грудня, до правоохоронних органів звернувся містянин, який повідомив, що знайшов під власним авто підозрілий предмет. Автівка чоловіка була припаркована в одному з дворів на вулиці Академіка Сахарова.

Зазначається, що на місце події прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Під час огляду під транспортним засобом правоохоронці виявили пакет, в якому знаходився саморобний піротехнічний засіб з дистанційним засобом приведення в дію. 

Вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, слідчі вилучили його та направили на експертизу. 

За даним фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також мотивів злочину.  

Водночас у соціальних мережах з’явилась інформація про те, що потерпілий – нібито артист Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного.

«На Сахарова артист Музкомедії після сварки з мужиком своєї колеги виявив під своєю машиною запальний вибуховий пристрій із таймером», – повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Цей ресурс також оприлюднив відео, яке, ймовірно, зробили сусіди чоловіка. На ньому зафіксовано, як у дворі поруч з житловою багатоповерхівкою працюють співробітники правоохоронних органів.   

Раніше повідомлялося, що в Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці.

Теги: Одеса актор вибухівка театр артист

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський біля збитого дрона Shahed-136
Побачили на землі «шахед» чи ракету? Що треба негайно зробити
28 листопада, 17:42
Блогер розповів, з чим насправді пов’язане рішення артиста повернутися до виступів
Олег Винник планує повернутися до України? Блогер розкрив наміри співака
14 листопада, 09:38
23 листопада – Міжнародний день імідж-консультанта
23 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 листопада, 00:20
Одеситка планує показати, що «культура не має меж»
В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж
24 листопада, 09:17
У двох областях перекрито ще декілька ділянок доріг через негоду
У двох областях перекрито ще декілька ділянок доріг через негоду
26 листопада, 23:55
За координатами колаборантки окупанти завдавали прицільні повітряні удари дронами-камікадзе
СБУ викрила колаборантку, яка скоригувала десятки «шахедів» по Одесі
28 листопада, 10:27
Лідер гурту «Скай» розлучається. Дружина оприлюднила скандальні подробиці
Лідер гурту «Скай» розлучається. Дружина оприлюднила скандальні подробиці
30 листопада, 11:41
Хливнюк нагадав про те, як у період більшовицького режиму переслідували кобзарів і віддавали наказ їх страчувати
Лідер гурту «Бумбокс» звернувся із закликом до аполітичних артистів
4 грудня, 20:36
Колишній директор ОПЗ Микола Парсентьєв
НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу
29 листопада, 11:38

Новини

В Одесі під автівку артиста театру невідомі заклали вибухівку
В Одесі під автівку артиста театру невідомі заклали вибухівку
В Одесі потяг переїхав чоловіка (фото)
В Одесі потяг переїхав чоловіка (фото)
Планував балотуватись до Верховної Ради, щоб шпигувати: в Одесі викрито агента РФ
Планував балотуватись до Верховної Ради, щоб шпигувати: в Одесі викрито агента РФ
Росія дві години атакувала дронами Одещину: є прильоти і загиблий
Росія дві години атакувала дронами Одещину: є прильоти і загиблий
Пасажир залишився без ніг: На Одещині поліцейський напідпитку скоїв ДТП (фото)
Пасажир залишився без ніг: На Одещині поліцейський напідпитку скоїв ДТП (фото)
В центрі Одеси обвалився житловий будинок (фото)
В центрі Одеси обвалився житловий будинок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
23K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
14K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
13K
ЗСУ розкрили хитрий план окупантів щодо Куп’янська
12K
Виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху
11K
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві

Новини

Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Сьогодні, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua