«Газпром» нарешті визнав, що для них поставки газу в Україну є важливішими ніж транзит

Камінг-аут Газпрому

Вони нарешті визнали, що для них поставки газу в Україну є набагато більш важливими ніж транзит через Україну.

ТАСС пише, що: «Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.»

Пояснюється це дуже просто.

Росія впродовж років, поки ми це не змінили, отримувала від України за газ в середньому на 5 мільярдів доларів більше ніж сплачувала нам за транзит.

Це 5 відсотків ВВП України!

Гроші шли з України в Росію. Росія ставала сильнішою, Україна - слабкішою.

Ми це змінили - через Стокгольмський арбітраж, через поставки з Європи тощо.

Тепер Росія платить за транзит майже на мільярд доларів більше ніж Нафтогаз витрачає на весь імпортований газ.

Тобто зараз гроші йдуть з Росії в Україну.

Це і не влаштовує Росію.

Вони хочуть, щоб Україна набагато менше отримувала за транзит ніж платила Росії за газ.

По-простому, вони хочуть, щоб по кінцевому рахунку Росія отримувала гроші, а Україна їх втрачала.

І оці всі хороводи з Бойком і Медведчуком до виборів у Кремлі, а зараз у Санкт-Петербурзі - це намагання знайти собі можновладців в Україні, які б через власну корумпованість та некомпетентність, зробили те, що хоче Росія, в супереч інтересам України.

Для електорату Бойка і Медведчука можу прямо сказати - нам це теж пропонували, ми відмовилися, бо це невигідно Україні. Мені особисто, як голові делегації Нафтогазу на двосторонніх переговорах з Газпромом, це пропонував Газпром.

Так що нічого унікального у пропозиціях Бойку та Медведчуку немає, ніякий «дешевий газ» з Росії вони не привезуть.

Можу тільки порадити прочитати інтерв’ю Ігоря Діденка, або подивитися документий фільм про Стокгольмський арбітраж, де він каже як Газпром «дурив» Україну.

Ну і щодо «знижки», яку вони пропонують. Спочатку вони завищують ціну на 100 відсотків від справедливої ринкової ціни, а потім дають «знижку» у 24 відсотків. Це на кого розраховано?

Нафтогаз зараз купує дешевше у Європі, ніж Газпром пропонує «зі знижкою».

Наостанок, нагадаю пану Міллеру, що Газпром з квітня 2018 року не виконує свої контракті зобов’язання по поставці газу в Україну. І тому через новий арбітраж у Стокгольмі ми змусимо Газпром заплатити за це сотні мільйонів доларів.

Так що навіть не потрібні ваші химерні «знижки», просто виконуйте контракт і рішення міжнародних судів.