Предстоятель УГКЦ: Нам би дуже хотілося звершувати молитву у Святій Софії



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Де-факто Свята Софія на своїх стінах має пам’ятку про те, що у соборі молилися представники різних церков, - Святослав

«Ми декларували багато разів, що ми не претендуємо на посідання цього собору», - Блаженнійший Святослав

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав вважає, що собор святої Софії у Києві для православних і греко-католиків є спільним «материнським кафедральним храмом». Таку думку очільник УГКЦ висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Святослава, такі храми, як Софія Київська «можуть бути простором для всіх, а не ексклюзивним посіданням когось одного». «Тоді вони будуть нас об’єднувати і пригортати, а не ділити», - наголосив предстоятель УГКЦ.

Святослав зазначив, що «де-факто Свята Софія на своїх стінах має пам’ятку» про те, що у соборі молилися представники різних церков.

«В одному з приділів собору сьогодні можна побачити вірменські написи-графіті. Хоча з православного боку вірменська церква вважається окремою конфесією, яка не належить до православного сопричастя, але свого часу, коли вірменська святиня у Києві була знищена, Свята Софія пригорнула вірмен і там вони молилися. Ця святиня виконувала функцію справжньої матері, яка нікого не дискримінувала, нікого не відкидала, але пригортала усіх, хто шукає Бога», - підкреслив очільник УГКЦ.

Також предстоятель греко-католиків нагадав, що «московські православні у Римі молилися в соборі святого Петра, на його гробі». «Сьогодні православні з різних помісних церков моляться в Барі на мощах святого Миколая. Хоча собор святого Петра є католицькою святинею, а базилікою святого Миколая в Барі опікуються монахи-домініканці. Тобто те, що власниками де-факто є католики, не є причиною закривати двері перед православними», - зауважив Святослав і додав, що «коли йдеться про собор святої Софії у Києві, то тут ще простіше, бо власником собору є держава, а значить – весь український народ».

Керівник Греко-католицької церкви наголосив, що вони «декларували багато разів, що не претендують на посідання цього собору». «Якщо з боку державної влади буде відкритість до того, щоб там можна було молитися, то нам би дуже хотілося мати можливість теж свою молитву звершувати у соборі святої Софії у Києві», - сказав предстоятель УГКЦ Святослав.

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