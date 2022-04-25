Для тих, хто сьогодні «вбиває Бога»

Завжди будуть люди, які вигадуватимуть собі нових божків

За тисячі років люди Бога «ховали» не раз.

Не раз заперечували вони Його буття. «В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він: «Не покарає», бо думає він, що Бога нема.» (Псалом 9:25). Написано за століття до Різдва Христового.

Тож бравада богоборством і богохульством – не щось сучасне і прогресивне, а давнє, як цей світ.

Відтак і сьогоденні блогери, які пишуть, що «Бога нема» – нічого нового насправді не придумали. «Що було, те і буде; і що робилося, те і буде робитися, і немає нічого нового під сонцем. Буває щось, про що говорять: «дивись, ось це нове»; але це було вже у віках, які були раніше за нас.» (Еккл 1:9-10).

Майже дві тисячі років тому люди віддали Бога на смерть, бо Він заважав їм бути такими, якими хотіли вони. І Він не вкладався у їхні схеми та уявлення.

Зараз так само багато є тих, яким істинний Бог заважає. І вони вигадують уявних – зручних, комфортних. Своїх власних. Обожнюючи насправді себе, бо це ж як «велично» – бути «вищими від Бога». Оголосити Його – мертвим. Позбутися…

Але скільки би Бога не вбивали – Він живий. Скільки би не заперечували – Він ТОЙ ХТО Є.

Тож можете «не йти до церкви», «не святити паски», «не шанувати попів» – все це було, і було багато разів. В тому числі під час більшовицької окупації України.

Все одно, Христос і за Вас, кому Він нібито «не треба» – помер. І воскрес.

Раніше чи пізніше Ви це зрозумієте. Краще – раніше.

Хоча завжди залишаться ті, хто готові будуть і явні чудеса заперечувати та навіть воскресшеного Богом мерця вбити, аби лише довести самим собі власну непомильність…

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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