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    Думки вголос

    Кому заважає Юраш, або як пропагандисти Московської церкви плутають свої реалії з українськими

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

    • Розсилка
    Кому заважає Юраш, або як пропагандисти Московської церкви плутають свої реалії з українськими

    На Москві звикли: якщо навіть дрібний керівник щось сказав, то це - наказ. З виконанням «під розпис»

    Викладач (не ректор, не проректор, а викладач!) КПБА у академічному чаті ПРОСИТЬ студентів підтримати звернення на захист А. Юраша. Ще раз - просить.

    Я теж викладач КПБА. І теж попросив підтримати - лише тут, у ФБ.

    І ще про це написали багато шанованих мною людей, в тому числі з освітніх інституцій - Інституту філософії, Університету Драгоманова, тощо.

    Бо ми, дякувати Богу та нашим захисникам, живемо все ще у вільній країні. І можемо вільно поширювати свою позицію та закликати підтримати її.

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    Кому заважає Юраш, або як пропагандисти Московської церкви плутають свої реалії з українськими
    Кому заважає Юраш, або як пропагандисти Московської церкви плутають свої реалії з українськими

    На Москві звикли до іншого: якщо навіть дрібний керівник щось сказав, то це - наказ. З виконанням «під розпис». І зі стукачами, які слідкуватимуть за виконанням волі начальства.

    Тому і вважають мп-пропагандисти, що викладач не може попросити - він «примушує». Який страшний компромат!

    Ну що ж: тоді я буду «примушувати» своїх підписників. А Ярослава Олеговна Мищенко - «примушує» своїх (і мабуть ще журналістів «Укрінформу»?)

    Хто там ще «попримушує»?

    А якщо серйозно - то видно, скільки і яких сил задіяні для того, щоби «нє митьйом, так катанієм» не допустити переможця конкурсу обійняти посаду. Задіяний адміністративний ресурс, в т.ч. на дуже високому рівні. Задіяні всі мп-пропагандистські платформи. Очевидно, що у все це вкладено сотні тисяч «переконливий аргументів». І як вишенька на торті - крики «дєржи вора!»: це не МП та РФ роблять все можливе, щоби отримати доступ до адміністрування державно-церковних відносин, це викладач КПБА студентів «примушує»...

    Як казала героїня Лії Ахеджакової: «Значит хорошие сапоги, надо брать!»

    Піддатися «примусу» можна за посиланням.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пропаганда релігія
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