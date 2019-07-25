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    Думки вголос

    Московська церква в Україні все одно буде змушена змінити назву

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Московська церква в Україні все одно буде змушена змінити назву

    Самим своїм позовом МПвУ довів вже, що вони - Російська Православна Церква

    У зв‘язку з «питанням перейменування»

    Зверніть увагу, що МПвУ оскаржує право Мінкультури видати припис щодо зміни назви релігійних структур, центр яких знаходиться у Росії.

    МПвУ очевидно незадоволений і самим законом 2662, яким встановлено необхідність такої зміни.

    І одночасно МПвУ заявляє, що їхній центр - «не в Росії», що вони «самостійна Українська Православна Церква».

    У такому випадку хіба це було би не найпростіше - звернутися до Мінкультури (чи суду) із заявою, що «структури УПЦ не потрапляють під дію Закону 2662», тобто не мають свого керівного центру в країні-агресорі?

    Ось перелік ознак, описаних у Законі, застосування яких робить приналежність структур «УПЦ» до РПЦ - самоочевидною:

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    «Входження релігійної організації (об’єднання) до релігійної організації (об’єднання), зазначеної в частині сьомій цієї статті, визначається у разі наявності однієї з таких ознак:

    1) у статуті (положенні) релігійної організації, що діє в Україні, містяться вказівки на входження до структури релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України;

    2) у статуті (положенні) закордонної релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, містяться вказівки на входження до її структури релігійної організації (об’єднання), що діє на території України, а також на право прийняття статутними органами управління зазначеної закордонної релігійної організації (об’єднання) рішень з канонічних і організаційних питань, які є зобов’язуючими для релігійної організації (об’єднання), що діє на території України;

    3) статутом (положенням) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, передбачене обов’язкове входження керівників (повноважних представників) релігійної організації (об’єднання), що діє на території України, до статутних органів управління зазначеної закордонної релігійної організації (об’єднання) з правом вирішального голосу».

    Юристи «УПЦ», хіба ж не простіше, аніж позиватися до держави, - просто написати, що в статуті «УПЦ» немає вказівок на входження в РПЦ, що в статуті РПЦ також не написано, що «УПЦ» є її частиною, що Собори та Синод РПЦ не можуть видавати рішень, які обов‘язкові для «УПЦ», а діячі «УПЦ» не беруть участь у керівних органах (Синоді та Соборах) РПЦ?

    Але юристи і публічні персони МПвУ такої заяви НІКОЛИ не зроблять - бо факт приналежності «УПЦ» до Російської Церкви на підставі ознак, наведених у Законі - річ вперта і беззаперечна.

    Тож самим своїм позовом МПвУ довів ВЖЕ, що вони - Російська Православна Церква.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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