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Заборона Московської церкви. Ідея депутатів Київради спровокувала істерику в УПЦ МП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заборона Московської церкви. Ідея депутатів Київради спровокувала істерику в УПЦ МП
Володимир Прокопів заявив, що діяльність Московської церкви в Україні має бути заборонена
фото з відкритих джерел

Московська церква вважає «образою вірян» ідею позбавити пільг та розірвати договори оренди з її парафіями у столиці

Очільник партії «Європейська солідарність» у Київській міській раді Володимир Прокопів нещодавно заявив, що діяльність Московської церкви в Україні має бути заборонена. Відтак, в УПЦ МП закликали депутата «попросити вибачення у вірян за свої висловлювання».

За словами пресслужби Московської церкви в Україні, слова Прокопіва є «неправдивими та спрямовані на створення ненависті одних громадян України до інших на релігійному ґрунті».

«Окремо потрібно звернути увагу на вислови, наведені в інтерв’ю щодо необхідності, за думкою депутата Київради Володимира Прокопіва, переглянути господарські відносини із парафіями Української Православної Церкви в місті Києві шляхом перегляду договорів, сплати оренди, стосунків тощо. Вважаємо, що цей факт додатково підтверджує умисні дії щодо свідомого переслідування, готування та планування перешкоджанню діяльності релігійних громад УПЦ, а саме протиправного позбавлення майна релігійних громад Української Православної Церкви в місті Києві, яке надалі направлено на унеможливлення, а точніше незаконне перешкоджання, діяльності релігійних організацій, за що передбачена відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України», – йдеться в повідомленні.

Представники Московської церкви закликали Прокопіва «перепросити у вірян УПЦ МП, яких він образив».

«В протилежному випадку, ми залишаємо за собою право ініціювати притягнення до відповідальності очільника партії «Європейська солідарність» у Київській міській раді», – пише пресслужба УПЦ МП.

Нагадаємо, у День відновлення незалежності 24 серпня у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

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Теги: Київрада суд депутат Московська церква в Україні релігія

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