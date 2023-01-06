Кулеба пояснив, чи варто довіряти заявам Росія про «‎різдвяне перемир'я»

Очільник МЗС заявив, що одностороннє припинення вогню з боку РФ не повинно сприйматися серйозно

Кулеба вважає, що про жодне перемир'я не може бути мови, адже РФ ігнорує Формулу миру України

«‎Різдвяне перемир'я», оголошене Росією на Різдво, не може і не повинно сприйматися серйозно. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«Президент Зеленський запропонував чітку Формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує її, натомість обстрілявши Херсон напередодні Різдва, завдавши масованих ракетних ударів та ударів з безпілотників на Новий рік. Їхнє нинішнє «одностороннє припинення вогню» не може і не повинно сприйматися серйозно», – йдеться у повідомленні.

President @ZelenskyyUa has proposed a clear Peace Formula of ten steps. Russia has been ignoring it and instead shelling Kherson on Christmas Eve, launching mass missile and drone strikes on New Year. Their current “unilateral ceasefire” can not and should not be taken seriously. Будь ласка, читайте текст після реклами January 5, 2023

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч на деякий час зупинити просування українських військових на Донбасі.

У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошене припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування.

Кремль своєю чергою відреагував на відмову України від «‎різдвяного перемир'я».