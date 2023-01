Кулеба пояснив, чи варто довіряти заявам Росія про «‎різдвяне перемир'я»

«‎Різдвяне перемир'я», оголошене Росією на Різдво, не може і не повинно сприйматися серйозно. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Президент Зеленський запропонував чітку Формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує її, натомість обстрілявши Херсон напередодні Різдва, завдавши масованих ракетних ударів та ударів з безпілотників на Новий рік. Їхнє нинішнє «одностороннє припинення вогню» не може і не повинно сприйматися серйозно», – йдеться у повідомленні.

President @ZelenskyyUa has proposed a clear Peace Formula of ten steps. Russia has been ignoring it and instead shelling Kherson on Christmas Eve, launching mass missile and drone strikes on New Year. Their current “unilateral ceasefire” can not and should not be taken seriously.