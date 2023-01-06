Миру народам «Святої Русі». Цинічне різдвяне звернення Кирила

Кирило назвав вторгнення Росії в Україну «випробуваннями, які спіткали народи історичної Русі»

Патріарх Кирило, який благословляв убивство українців, цинічно побажав миру народам «Святої Русі» у своєму передріздвяному зверненні. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Предстоятель Російської православної церкви Кирило проголосив передріздвяне звернення. Він назвав вторгнення Росії в Україну «випробуваннями, які спіткали народи історичної Русі».

«Ми не можемо не турбуватися про військові події, що відбуваються сьогодні, затьмарюють святе різдвяне свято, бо, як зазначає апостол, чи страждає один член, страждають з ним всі члени. У цих випробуваннях, які спіткали народи історичної Русі, нам особливо важливо справою підтверджувати вірність своєму християнському покликанню і виявляти один до одного любов», – йшлося у зверненні.

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Нагадаємо, патріарх РПЦ Кирило цинічно просить встановити «різдвяне перемир’я». Він заявив, що слід припинити вогонь з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня.

Зауважимо, раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України. Патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

Як відомо, патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів.

Крім того, російські священники вважають, що дають «духовні сили» окупантам, тому військове командування РФ залучає їх до роботи з солдатами, які воюють в Україні. Російські попи благословляють окупантів на вбивство українців, окроплюючи їх «святою водою» та проводячи обряд помазання.

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До того ж, з осені про Путіна у церквах Росії почали молитися ще й як за царя. Кремлівського диктатора Володимира Путіна московський патріархат прирівняв до архангела Михайла. У розданих окупантам молитовниках президента РФ називають «архістратигом – ватажком небесного воїнства». У самій же молитві загарбників закликають молитися за Путіна.