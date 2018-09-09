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    Думки вголос

    РПЦ образилася на Вселенського патріарха

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    РПЦ образилася на Вселенського патріарха

    Вирішив зробити прогноз. Побачимо, чи справдиться

    Чомусь здається, що завтра патріарх Кирил, якщо буде служити, то накаже не згадувати ім‘я Вселенського Патріарха на Великій похвалі, також не поминатиме його на Великому вході. А потім у проповіді буде викривати «порушення» з боку Константинопольських Патріархів, згадуватиме Македонія та Несторія, Флорентійську унію, і провадитиме думку, що «Вселенський Патріарх відступив від чистоти Православ‘я, тому Православ‘я треба рятувати і Москва, як і в минулому, бере цю місію на себе».

    Варіантів розриву може бути два - м‘якший у формі розриву персонально з Патріархом Варфоломієм і закликом «припинити порушення канонів» (так, наприклад, вчинив свого часу Патріарх Варфоломій щодо Афінського Архієпископа Христодула); і жорсткіший - розрив євхаристійного єднання з Константинопольським Патріархатом.

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    Перший можна порівняти з дипломатичним демаршем у вигляді відкликання посла, а другий - з повним розривом дипломатичних відносин.

    Умовою відновлення поминання/спілкування буде оголошене відкликання рішення про призначення Екзархів та письмове зобов‘язання Вселенського Патріарха відмовитися від «зазіхань на канонічну територію РПЦ».

    Те, що завтра якась реакція має бути, підтверджується словами в «Заяві Синоду РПЦ» (кажуть, що її писав особисто патр. Кирил), де сказано про швидкі наслідки. Ну і традиція говорити в проповідях на тему поточного моменту - у патр. Кирила прослідковується давно. Тож обминути події останніх днів він не зможе.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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