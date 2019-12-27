РПЦ продовжує віддзеркалювати кремлівське ставлення до дійсності

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«Копаючи» іншим Церквам «яму», Російська патріархія сама в неї впаде, особливо коли ослабне зовнішня політична підпорка

Кілька коментарів до московських рішень

1. Патріархія РПЦ і далі віддзеркалює кремлівське ставлення до дійсності.

Судіть самі: коли Путін не зміг зупинити європейський рух України, він «вивів Крим з юрисдикції Києва» та влаштував «громадянську війну».

Патр. Кирил виявляє такі ж наміри - не зумівши зупинити визнання автокефалії Української Церкви, він «виводить» у своє підпорядкування парафії/структури в інших Помісних Церквах, на які дотепер мав найбільший вплив, а в самих цих Церквах прагне розпалити «громадянську війну», підбурюючи ієрархів/духовенство до порушення прийнятих відповідною Церквою рішень.

Слідуючи саме цій логіці, РПЦ «вивела» частину парафій з колишнього Екзархату Вселенського Патріархату в Європі, тепер «виводить парафії» в Африці та закликає архієреїв/духовенство в Помісних Церквах, які вже визначилися, «не підтримувати» офіційно прийнятих рішень про визнання.

2. Якщо раніше «дипломатія» МП хоч і погано, але в цілому приховувала (щонайменше - не прагнула виставляти на показ) мережу лояльних до неї ієрархів і впливового духовенства в інших Помісних Церквах, то тепер Російська патріархія фактично закликає визначатися: «ви з нами чи зі своїми Помісними Церквами»?

Той сценарій, який багато разів МП відпрацювала в Україні на рівні парафій - якщо громада хоче піти від російської юрисдикції, то слід її поділити і «зубами» тримати хоча б найменший шматок - тепер запускають на рівні Помісних Церков. Зараз пара митрополитів у Греції вже відіграють таку роль, у Олександрійському Патріархаті поки що знайшлися лише окремі священики.

3. Тим самим залякують інші Помісні Церкви: якщо ви вИзнаєте автокефалію ПЦУ - «ми почнемо забирати ваші парафії» та «у вас самих з‘являться єпископи-повстанці».

4. Але насправді найбільше такі рішення матимуть довготривалі наслідки в середині РПЦ, адже руйнування принципу єдності Помісної Церкви вдарить по самій Московській патріархії: якщо вона словом і ділом закликає в інших Помісних Церквах не підкорятися загально-церковним рішенням, то яка підстава і для чого в самому Московському Патріархаті підкорятися рішенням п. Кирила/Синоду/правлячого архієрея?

«Копаючи» іншим Церквам «яму», Російська патріархія сама в неї впаде, особливо коли ослабне зовнішня політична підпорка.

5. Чи мають останні московські рішення щось спільного з благом Церкви, прагненням миру та єдності у Вселенському Православ‘ї, з канонічним порядком і з самим духом євангельської любові - судіть самі...

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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