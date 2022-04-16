  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)
рус
    Думки вголос

    Сліпота і недалекоглядність лідерів Заходу не знімає з них провину за війну

    Путін не думає нападати на Китай чи США, бо знає, що отримає потужну відсіч - Сліпота і недалекоглядність лідерів Заходу не знімає з них провину за війну
    Путін не думає нападати на Китай чи США, бо знає, що отримає потужну відсіч

    Своїм бажанням миру «за будь-яку ціну» західні лідери лише спонукали ворога до війни

    Розрахунок Путіна, що глобальний Захід не буде здатним захистити Україну та протистояти Росії - одна з ключових причин війни. Його впевненість, що відносини з Москвою для західних лідерів попри все будуть важливішими за «колишню радянську республіку». Впевненість, заснована на сотнях реальних доказів і прикладів.

    Путін не думає нападати на Китай чи США, бо знає, що отримає потужну відсіч.

    А ставлення багатьох на Заході до України, як до «історичної сфери інтересів Росії», помножене на очевидне бажання обходитися декоративним обуренням і глибоким занепокоєнням замість рішучих дій – створило у Путіна враження, що Україна є відносно легкою здобиччю.

    Відтак риторика про «братні народи» Росії та України, яких «розсварила політика (чи навіть персонально Путін)» в устах лідерів та інституцій глобального Заходу стала тим, чого вони, можливо, не хотіли і чого до кінця не розуміють: спонуканням Путіну почати війну.

    Тому безперечно, що ворог і винуватець війни – Путін. Як Гітлер був винуватцем розпалювання ІІ Світової війни.

    Але сліпота і недалекоглядність багатьох лідерів Заходу, які вчасно не зрозуміли намірів Гітлера/Путіна, і своїм бажанням миру «за будь-яку ціну» лише спонукали ворога до війни – не знімає з цих лідерів провини.

    Не дарма ж є приказка про шлях, вистелений благими намірами...

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сліпота і недалекоглядність лідерів Заходу не знімає з них провину за війну