Сліпота і недалекоглядність лідерів Заходу не знімає з них провину за війну

Путін не думає нападати на Китай чи США, бо знає, що отримає потужну відсіч

Своїм бажанням миру «за будь-яку ціну» західні лідери лише спонукали ворога до війни

Розрахунок Путіна, що глобальний Захід не буде здатним захистити Україну та протистояти Росії - одна з ключових причин війни. Його впевненість, що відносини з Москвою для західних лідерів попри все будуть важливішими за «колишню радянську республіку». Впевненість, заснована на сотнях реальних доказів і прикладів.

Путін не думає нападати на Китай чи США, бо знає, що отримає потужну відсіч.

А ставлення багатьох на Заході до України, як до «історичної сфери інтересів Росії», помножене на очевидне бажання обходитися декоративним обуренням і глибоким занепокоєнням замість рішучих дій – створило у Путіна враження, що Україна є відносно легкою здобиччю.

Відтак риторика про «братні народи» Росії та України, яких «розсварила політика (чи навіть персонально Путін)» в устах лідерів та інституцій глобального Заходу стала тим, чого вони, можливо, не хотіли і чого до кінця не розуміють: спонуканням Путіну почати війну.

Тому безперечно, що ворог і винуватець війни – Путін. Як Гітлер був винуватцем розпалювання ІІ Світової війни.

Але сліпота і недалекоглядність багатьох лідерів Заходу, які вчасно не зрозуміли намірів Гітлера/Путіна, і своїм бажанням миру «за будь-яку ціну» лише спонукали ворога до війни – не знімає з цих лідерів провини.

Не дарма ж є приказка про шлях, вистелений благими намірами...

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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