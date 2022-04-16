  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Синоптикиня розповіла, якою буде погода 17 квітня

    Синоптикиня розповіла, якою буде погода 17 квітня
    фото: glavcom.ua

    На Вербну Неділю в Україні місцями очікуються нічні та ранкові заморозки

    У неділю, 17 квітня, в Україну прийде похолодання. Прогнозом погоди поділилася український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Трохи погрілися – і ось вже на Вербну Неділю знову атмосфера гойдає градуси в бік похолодання. Як це часто буває, між іншим», – зазначила вона.

    За прогнозом Діденко, 17 квітня в Україні місцями очікуються нічні та ранкові заморозки – переважно в західних, північних областях, подекуди в центральній частині.

    «На півдні, сході, у Дніпропетровській, Полтавській областях вночі передбачається +3…+8 градусів. Впродовж дня 17-го квітня холодно буде в більшості областей України, максимально лише +5…+11 градусів. Тепліша погода очікується завтра у східних областях, на Запоріжжі та в Криму, вдень +12…+16 градусів», – зазначила синоптикиня .

    Як додала Діденко дощі та подекуди мокрий сніг пройдуть завтра у більшості областей України. Натомість Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму переважатиме суха погода.

    Вітер очікується переважно північно-східний, у західних областях пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

    «У Києві на Вербну неділю буде ще холодніше, ніж сьогодні: вночі +1...+3 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень +5...+8 градусів. Місцями в столиці дощ, можливо з мокрим снігом», – уточнила Діденко.

    Нагадаємо, як раніше повідомлялося в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Загалом, у Миколаївський, Черкаській та Сумській областях наразі гримлять грози. Тим часом на півночі Одеси наразі спостерігається мокрий сніг.

    Читайте також: Погода на тиждень: синоптики розповіли, чи чекати тепла.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна окупація дощ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Синоптикиня розповіла, якою буде погода 17 квітня