Синоптикиня розповіла, якою буде погода 17 квітня

На Вербну Неділю в Україні місцями очікуються нічні та ранкові заморозки

У неділю, 17 квітня, в Україну прийде похолодання. Прогнозом погоди поділилася український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Трохи погрілися – і ось вже на Вербну Неділю знову атмосфера гойдає градуси в бік похолодання. Як це часто буває, між іншим», – зазначила вона.

За прогнозом Діденко, 17 квітня в Україні місцями очікуються нічні та ранкові заморозки – переважно в західних, північних областях, подекуди в центральній частині.

«На півдні, сході, у Дніпропетровській, Полтавській областях вночі передбачається +3…+8 градусів. Впродовж дня 17-го квітня холодно буде в більшості областей України, максимально лише +5…+11 градусів. Тепліша погода очікується завтра у східних областях, на Запоріжжі та в Криму, вдень +12…+16 градусів», – зазначила синоптикиня .

Як додала Діденко дощі та подекуди мокрий сніг пройдуть завтра у більшості областей України. Натомість Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму переважатиме суха погода.

Вітер очікується переважно північно-східний, у західних областях пориви можуть досягати 15- 20 метрів за секунду.

«У Києві на Вербну неділю буде ще холодніше, ніж сьогодні: вночі +1...+3 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень +5...+8 градусів. Місцями в столиці дощ, можливо з мокрим снігом», – уточнила Діденко.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Загалом, у Миколаївський, Черкаській та Сумській областях наразі гримлять грози. Тим часом на півночі Одеси наразі спостерігається мокрий сніг.