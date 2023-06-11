У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври

Чи справді оті всі павли, іони, антонії та іже с ними вірять у Христа євангельського?

Господи, захисти Церкву Твою від фарисеїв, що гублять її

Відданий слуга русміра Іона Черепанов вважає, що причина катастрофи в нижньому Подніпровʼї – це наказ усім прихильникам МП виселитися з Лаври.

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І це не затуркана москвофільськими попами і почаївськими листками баба з глухомані говорить. Не психопати з росТБ. Не фріки типу Фролова, Ткачова і Новікова. А той, хто претендує на те, щоби його вважали патріотом, духівником та інтелектуальним християнином.

Ось такою отрутою він та інші подібні десятками років заливали голови православних – і продовжують заливати тим, хто їх ще слухає. Може ще б процитував свого авву Онуфрія і його знамените висловлювання про причини страждань українського народу в час Голодомору: «Катюзі по заслузі»? Бо те, що він написав про трагедію – не далеко пішло.

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А ще виникає серйозне питання: чи справді оті всі павли, іони, антонії та іже с ними вірять у Христа євангельського? Бо судячи з їхніх висловлювань, їхній бог – якийсь інший.

Господи, захисти Церкву Твою від фарисеїв, що гублять її!