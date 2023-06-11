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Підрив Каховської ГЕС: Міноборони пояснило підступний план окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: Міноборони пояснило підступний план окупантів
Так виглядає Каховська ГЕС після підриву окупантами
фото: Укргідроенерго

Ворог намагається відволікти частину сил та ресурсів України на ліквідацію техногенної катастрофи

Окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (ГЕС) задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Насамперед, за її словами, ідеться про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

«Враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило «звузити» можливу географію активних дій ЗСУ», – пояснила Маляр.

Вона додала, що росіяни підірвали ГЕС вочевидь із розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви, щоб перекинути їх на Запорізький та Бахмутський напрямки.

Так Росія намагається відволікти частину сил та ресурсів ЗСУ на ліквідацію техногенної катастрофи та унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підтопленими станом на ранок 11 червня залишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді – 3 784 оселі. Вода потроху відступає, рівень наразі становить чотири метри 19 сантиметрів. 

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

Як заявила ООН, росіяни не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Окупанти не дають представникам перейти через лінію фронту. 

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

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Теги: окупанти Каховська ГЕС війна

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