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Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його
Суд виніс майору суворий вирок
фото з відкритих джерел

На суді військовий частково визнав провину

Військового-контрактника, майора відділу протиповітряної оборони засудили до п’яти  років позбавлення волі через те, що він самовільно покинув військову частину. Про це йдеться у вироку Новомиколаївського районного суду Запорізької області, пише ТСН.

Військовий 10 листопада 2023 року самовільно покинув військову частину та не повернуся на службу. Проте згодом його затримали за місцем проживання у Харкові.

На суді майор частково визнав провину. Він заявив, що «дійсно 10.11.2023 самовільно залишив місце служби, проте не мав наміру ухилитися від військової служби. Причиною свого вчинку зазначив незадовільний моральний стан, викликаний тим, що він тривалий час не був у відпустці, до того ж мав скарги на стан здоров`я, зокрема зубний біль, що залишалися поза увагою командування, а також проблеми особистого характеру». Після самовільного залишення військової частини обвинувачений перебував удома у Харкові, де зрештою був затриманий. За твердженням обвинуваченого, він не повернувся на службу, оскільки розумів, що за самовільне залишення військової частини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його фото 1

Суд проаналізував матеріали справи та визнав контрактника винним за ч. 4 ст. 408 КК України. Його засудили до п’яти років позбавлення волі.

Раніше Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати. 

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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Теги: Миколаїв статистика кордон ухилянти

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