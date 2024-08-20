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Рада звільнила військових від відповідальності за перше дезертирство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада звільнила військових від відповідальності за перше дезертирство
Військові зможуть повернутися не тільки в частину, в якій проходили службу, а й в інші
фото з відкритих джерел

Особа, яка вперше самовільно залишила військову частину, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, повернувшись на службу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

Так, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальні злочини за статтями «Самовільне залишення частини» та «Дезертирство», може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до служби.

До другого читання додали норму, що військові зможуть повернутися не тільки в частину, в якій проходили службу, а й в інші, але за згодою командира і тільки один раз.

Нагадаємо, Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

До слова, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

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Теги: військові в'язниця війна Олексій Гончаренко депутат Верховна Рада

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