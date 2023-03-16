Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури

Андрій Пивоварський отримав підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів

У четвер, 16 березня, Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн. Про це повідомляє прсеслужба ВАКС.

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Пивоварський зобов’язаний не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем.

Також він зобов'язаний:

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прибувати за кожною вимогою до слідчого детектива, суду, прокурора;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з людьми пов'язаними з кримінальним провадженням.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що колишній міністр інфраструктури та його колишній перший заступник отримали підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн дол.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із держпідприємством «Адміністрація морських портів України» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.