Справа про космічні премії. Шеф Держаудитслужби пояснила, що її дивує у поведінці Коболєва

Басалаєва відкинула звинувачення, нібито Держаудитслужба займається політичними переслідуваннями

Держаудитслужба одноголосно вважає премії Андрія Коболєва незаконними. Про це розповіла «Главкому» нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

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На думку Басалаєвої, Коболєв досвідчений керівник і вона не розуміє як ексголова «Нафтогазу» допустив такі помилки.

«Помилки є, і давайте не забувати, в яких умовах вони були допущені. Це період, коли в країні була уже війна, було окуповано Крим, Донецьк, Луганськ. У цей період треба було вже мислити іншими категоріями. Дуже хочеться, щоб в тих людей, які займають високі позиції, ментальність була іншою. Мені здається, не потрібно на цю посаду дивитися лише як на засіб заробітку, інтереси держави повинні бути на першому місці», – сказала очільниця Держаудитслужби.

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Також Басалаєва відкинула звинувачення, нібито Держаудитслужба займається політичними переслідуваннями.

«Якщо у правоохоронних органів є підстави відкрити провадження в ЄРДР, в тому числі і за матеріалами роботи Держаудитслужби, то це – про ефективність органів державного контролю», – пояснила глава Держаудитслужби.

Басалаєва вважає, для суспільства найкращим буде, коли «кошти платників податків використовуватимуться держорганами чи компаніями максимально ефективно». В іншому випадку конкретні люди «відповідатимуть за законом».

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

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Раніше Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно ексочільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.