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Справа про космічні премії. Шеф Держаудитслужби пояснила, що її дивує у поведінці Коболєва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа про космічні премії. Шеф Держаудитслужби пояснила, що її дивує у поведінці Коболєва
Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн
фото з відкритих джерел

Басалаєва відкинула звинувачення, нібито Держаудитслужба займається політичними переслідуваннями

Держаудитслужба одноголосно вважає премії Андрія Коболєва незаконними. Про це розповіла «Главкому» нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

На думку Басалаєвої, Коболєв досвідчений керівник і вона не розуміє як ексголова «Нафтогазу» допустив такі помилки.

«Помилки є, і давайте не забувати, в яких умовах вони були допущені. Це період, коли в країні була уже війна, було окуповано Крим, Донецьк, Луганськ. У цей період треба було вже мислити іншими категоріями. Дуже хочеться, щоб в тих людей, які займають високі позиції, ментальність була іншою. Мені здається, не потрібно на цю посаду дивитися лише як на засіб заробітку, інтереси держави повинні бути на першому місці», – сказала очільниця Держаудитслужби.

Також Басалаєва відкинула звинувачення, нібито Держаудитслужба займається політичними переслідуваннями.

«Якщо у правоохоронних органів є підстави відкрити провадження в ЄРДР, в тому числі і за матеріалами роботи Держаудитслужби, то це – про ефективність органів державного контролю», – пояснила глава Держаудитслужби.

Басалаєва вважає, для суспільства найкращим буде, коли «кошти платників податків використовуватимуться держорганами чи компаніями максимально ефективно». В іншому випадку конкретні люди «відповідатимуть за законом».

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно ексочільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

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Теги: Алла Басалаєва Андрій Коболєв Нафтогаз України Держаудитслужба

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