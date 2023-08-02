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НАБУ оголосило у розшук екснардепа Логвинського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ оголосило у розшук екснардепа Логвинського
Наразі екснардеп перебуває за кордоном
фото: пресслужба НАБУ

За версією правоохоронців, екснардеп нібито міг організувати схему присвоєння понад 50 млн грн з держбюджету

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього народного депутата Георгія Логвинського. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За версією правоохоронців, екснардеп нібито міг організувати схему присвоєння понад 50 млн грн з держбюджету.

Як зазначається, протягом 2013-2016 років Логвинському вдалося ввести в оману Європейський суд з прав людини. Він нібито наказав представнику компанії «Золотий Мандарин» направити до ЄСПЛ заяву про стягнення 54 млн гривень як невиплачену заборгованість від «Київенерго».

У заяві представник «Золотого Мандарина» послався на рішення суду про, яке влада нібито не виконувала з 2009 року.

Але, як з'ясували детективи, компанія не вживала заходів для стягнення такої заборгованості, оскільки всі її рахунки та майно були заарештовані.

«Крім того, підозрювані приховали від суду той факт, що ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримало за це 54 млн грн.», – уточнили у НАБУ.

Логвинський домовився з керівництвом Мін'юсту України про те, щоб відомство «допомогло» уповноваженому уряду у справах ЄСПЛ підготувати декларацію про дружнє врегулювання спору.

Таким чином, підконтрольне екснардепу підприємство повторно отримало 54 млн грн.

Нагадаємо, 11 липня НАБУ повідомило про підозру екснардепу Логвинському.

Теги: НАБУ розшук влада майно Київенерго

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