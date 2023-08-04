Соратник Зеленського прирівняв корупцію до державної зради
Олег Дунда: топ-корупціонер стає дуже вразливим до шантажу з боку Москви
Чим вища корупція, тим більше вона відповідає розумінню поняття «державна зрада». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олег Дунда й додав, що будь-яка участь у великих корупційних справах тут одразу стає відомою у Москві.
На думку Дунди, топ-посадовець-корупціонер стає дуже вразливим до шантажу з боку Росії.
«Він опиняється гачку. І його використають, отримуватимуть від нього інформацію або впливатимуть на його рішення. Відповідно – це вже питання державної зради. Більше того, людина, яка потрапила у таку ситуацію, починає замислюватися, як втекти від цієї відповідальності. І доходить до усвідомлення, що їй було би корисніше, щоби Україна у війні програла», – пояснив Дунда.
Нардеп зазначив, що українська історія вже знала багато таких прикладів. Так, наприклад, навесні 2014 року, каже Дунда, у банківській системі виганялися за кордон величезні гроші з розрахунком на те, що українська держава не втримається.
«Усі махінації, ці всі мільярди грошей, які перерахували за кордон, можна було списати на росіян. Але Україна встояла і постало питання, що робити з цією банківською системою. І тоді ж з'явилася Гонтарева, перед якою, наскільки я зрозумів, стало питання закрити ці хвости. Відповідно почалася так звана розчистка банківської системи, щоби захоронити оці всі справи березня-квітня», – розповів він.
До слова, раніше нардеп Дунда дав невтішний прогноз щодо Росії. Росія має дуже багато ресурсів, щоб постійно воювати з Україною та розхитувати її. Основна ж мета РФ у цій війні – знищити українську державність.
Нагадаємо, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із «останнім попередженням» до місцевих посадовців, відповідальних за процедури закупівель. Арахамія звинуватив місцеві адміністрації у тому, що вони неправильно витрачають кошти.
Читайте також:
- Нардеп Олег Дунда: Нам потрібно буде співпрацювати з такими виродками, як Пригожин
- Справа митрополита Павла. Феміда шокована: як монах став мультимільйонером?
- У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів
- «За вбивство менше дають». Держава змінює підходи до колаборантів
- «Останнє китайське попередження» Давида Арахамії. Що з ним не так?
Коментарі — 0